< sekcia Regióny
V Košiciach začínajú stavať novú štvrť, prinesie aj zmeny v doprave
Projekt vzniká na ploche 30.000 štvorcových metrov.
Autor TASR
Košice 2. októbra (TASR) - S výstavbou developerského projektu v košickej mestskej časti (MČ) Sever oficiálne začali vo štvrtok slávnostným poklepaním základného kameňa. Na mieste bývalých Východoslovenských tlačiarní v lokalite pri amfiteátri má vzniknúť nová polyfunkčná mestská štvrť. Prinesie 641 bytov, obchodné priestory, ale aj zmeny v doprave.
Projekt vzniká na ploche 30.000 štvorcových metrov. Podľa Jána Horvátha z CTR Real Estate ide o investíciu vo výške niekoľko desiatok miliónov eur. „Dominantou bude veža, ktorá bude dosahovať takmer 70 metrov. Ďalšie budovy budú nižšie. Parkovanie bude podzemné, máme viac ako 900 parkovacích miest,” povedal pre TASR. Čo sa týka bytov, tie nebudú súčasťou štátom podporovaného nájomného bývania. V prvej fáze ich chcú klientom odovzdávať koncom roku 2027. Celý projekt má byť hotový v roku 2029. Súčasťou areálu má byť obchodná pasáž a rôzne služby, ale aj detské ihrisko či relaxačné zóny so zeleňou.
V súvislosti s projektom dôjde ak zmenám v doprave. „S mestom Košice sme uzavreli zmluvu o spolupráci, na základe ktorej sa budeme spolupodieľať na rekonštrukcii dopravnej cesty Watsonova. Naša spoločnosť prispeje čiastkou 2,5 milióna eur,“ povedal s tým, že zmeny sa budú týkať aj križovatky na Festivalovom námestí, ktorá je jedným z najdôležitejších dopravných uzlov v Košiciach.
Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že bývalé tlačiarne už roky nefungovali a išlo o schátraný priestor - brownfield. Čo sa týka výstavby bytov, víta aj takéto súkromné investície, ktoré podľa neho pomôžu v oblasti bývania.
Na križovatke na Festivalovom námestí má dôjsť k zmenám najmä v lokalite ulíc Watsonova, Letná a Stará spišská cesta. „Samotná križovatka prejde rôznymi úpravami najmä z dôvodu zmeny dopravného značenia, aby sme zvýšili bezpečnosť všetkých - peších, cyklistov, áut aj autobusov. Križovatka sa určite zmení. Pribudne množstvo stavebných a bezpečnostných prvkov, ale tie najväčšie stavebné investície budú v tej severnej časti,“ uviedol pre TASR s tým, že doprava bude podriadená tej električkovej. Zároveň potvrdil, že nepôjde o komplexnú zmenu križovatky. V rámci vyvolaných investícií by okrem iného mali pribudnúť aj cyklochodníky.
Projekt vzniká na ploche 30.000 štvorcových metrov. Podľa Jána Horvátha z CTR Real Estate ide o investíciu vo výške niekoľko desiatok miliónov eur. „Dominantou bude veža, ktorá bude dosahovať takmer 70 metrov. Ďalšie budovy budú nižšie. Parkovanie bude podzemné, máme viac ako 900 parkovacích miest,” povedal pre TASR. Čo sa týka bytov, tie nebudú súčasťou štátom podporovaného nájomného bývania. V prvej fáze ich chcú klientom odovzdávať koncom roku 2027. Celý projekt má byť hotový v roku 2029. Súčasťou areálu má byť obchodná pasáž a rôzne služby, ale aj detské ihrisko či relaxačné zóny so zeleňou.
V súvislosti s projektom dôjde ak zmenám v doprave. „S mestom Košice sme uzavreli zmluvu o spolupráci, na základe ktorej sa budeme spolupodieľať na rekonštrukcii dopravnej cesty Watsonova. Naša spoločnosť prispeje čiastkou 2,5 milióna eur,“ povedal s tým, že zmeny sa budú týkať aj križovatky na Festivalovom námestí, ktorá je jedným z najdôležitejších dopravných uzlov v Košiciach.
Primátor Jaroslav Polaček pripomenul, že bývalé tlačiarne už roky nefungovali a išlo o schátraný priestor - brownfield. Čo sa týka výstavby bytov, víta aj takéto súkromné investície, ktoré podľa neho pomôžu v oblasti bývania.
Na križovatke na Festivalovom námestí má dôjsť k zmenám najmä v lokalite ulíc Watsonova, Letná a Stará spišská cesta. „Samotná križovatka prejde rôznymi úpravami najmä z dôvodu zmeny dopravného značenia, aby sme zvýšili bezpečnosť všetkých - peších, cyklistov, áut aj autobusov. Križovatka sa určite zmení. Pribudne množstvo stavebných a bezpečnostných prvkov, ale tie najväčšie stavebné investície budú v tej severnej časti,“ uviedol pre TASR s tým, že doprava bude podriadená tej električkovej. Zároveň potvrdil, že nepôjde o komplexnú zmenu križovatky. V rámci vyvolaných investícií by okrem iného mali pribudnúť aj cyklochodníky.