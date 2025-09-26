< sekcia Regióny
V Košiciach začínajú vykurovaciu sezónu
Vlastníkom bytov pripomína, aby na všetkých radiátoroch v byte otvorili ventily naplno
Autor TASR
Košice 26. septembra (TASR) - Mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO) Košice začína s vykurovacou sezónou. Na základe predpokladaného vývoja počasia od uplynulej polnoci pristúpila k postupnému nábehu dodávky ústredného kúrenia bez prerušenia. Informuje o tom na svojej webovej stránke.
V súvislosti s prípravou na vykurovaciu sezónu odporúča správcom bytových domov preveriť stav vnútorných rozvodov v bytových domoch, skontrolovať a pootvárať uzatváracie a regulačné armatúry, ako aj zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých stúpačkových rozvodov v bytovom dome.
Vlastníkom bytov pripomína, aby na všetkých radiátoroch v byte otvorili ventily naplno - vrchné, prípadne aj spodné. Odporúča tiež „odvzdušniť radiátor vo svojom byte alebo celú stúpačku v byte na najvrchnejšom poschodí“.
