Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. september 2025Meniny má Edita
< sekcia Regióny

V Košiciach začínajú vykurovaciu sezónu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Milan Kapusta

Vlastníkom bytov pripomína, aby na všetkých radiátoroch v byte otvorili ventily naplno

Autor TASR
Košice 26. septembra (TASR) - Mestská spoločnosť Tepelné hospodárstvo (TEHO) Košice začína s vykurovacou sezónou. Na základe predpokladaného vývoja počasia od uplynulej polnoci pristúpila k postupnému nábehu dodávky ústredného kúrenia bez prerušenia. Informuje o tom na svojej webovej stránke.

V súvislosti s prípravou na vykurovaciu sezónu odporúča správcom bytových domov preveriť stav vnútorných rozvodov v bytových domoch, skontrolovať a pootvárať uzatváracie a regulačné armatúry, ako aj zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých stúpačkových rozvodov v bytovom dome.

Vlastníkom bytov pripomína, aby na všetkých radiátoroch v byte otvorili ventily naplno - vrchné, prípadne aj spodné. Odporúča tiež „odvzdušniť radiátor vo svojom byte alebo celú stúpačku v byte na najvrchnejšom poschodí“.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Poslanci schválili balík konsolidačných opatrení na budúci rok

J. Hrabko: Namiesto generálneho štrajku hrozí opozícii generálna hanba

VIDEO: Mikuláš Černák zostáva vo väzení

Polícia neposkytuje bližšie informácie k zásahu v prípade P. Rýpala