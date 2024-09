V Košiciach začnú s výstavbou parkoviska pre autovraky

Košice 30. septembra (TASR) - Stavebné práce v súvislosti s určeným parkoviskom v areáli Bytového podniku mesta Košice (BPMK) by sa mali začať v najbližších dňoch. Ako vyplýva zo zmluvy o dielo zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, výstavba by mala byť hotová do pol roka. Parkovisko má slúžiť odstaveným odtiahnutým vozidlám.



Práce za necelých 960.000 eur s DPH majú byť financované prostredníctvom bankového úveru. "Stavba parkoviska má charakter inžinierskej stavby. Vytvorí sa 82 stojísk. Z daného počtu bude 79 stojísk s kolmým radením pre osobné vozidlá. Pre malé nákladné vozidlá budú zriadené tri stojiská," uviedlo pre TASR mesto Košice.



Jeho cieľom je prostredníctvom určeného parkoviska stiahnuť zo sídlisk po ich identifikovaní približne 200 nepojazdných motorových vozidiel ročne. "Je to ambiciózny projekt, vďaka ktorému sa uľaví mnohým motoristom v našom meste pri hľadaní parkovacieho miesta. O odťahovanie vozidiel sa v súčinnosti s mestskou políciou po novom postará BPMK, pričom túto službu poskytuje aj komerčne," dodal magistrát.



Pripomína, že odtiahnuté autovraky nie je možné umiestniť kdekoľvek, ale len na takzvanom určenom parkovisku, ktoré musí spĺňať prísne zákonom stanovené požiadavky, týkajúce sa ochrany životného prostredia.