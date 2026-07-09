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V Košiciach zadržali dve osoby podozrivé z drogovej činnosti
Do akcie boli podľa polície zapojení kriminalisti, policajti pohotovostnej monitorovacej jednotky, psovodi, kriminalistický technik a aj košickí kukláči.
Autor TASR
Košice 9. júla (TASR) - Košickí kriminalisti zadržali po niekoľkomesačnom preverovaní dve osoby, ktoré mali uchovávať drogy v jednej z garáží na košickom sídlisku. V rámci utorkovej (7. 7.) akcie s názvom Iron polícia zadržala osoby, zaistila materiál a zaslala ho na kriminalisticko-expertízne skúmanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
Do akcie boli podľa polície zapojení kriminalisti, policajti pohotovostnej monitorovacej jednotky, psovodi, kriminalistický technik a aj košickí kukláči. Vykonávali domové prehliadky a prehliadky ďalších priestorov na viacerých miestach v Košiciach.
Na sídlisku Železníky v jednej z garáží policajti zadržali dve osoby. „Okrem osôb boli v garáži nájdené aj veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou, ako napríklad digitálna váha, plastové vrecúška, sklenené nádoby, plastové vrecúško s neznámou bielou kryštalickou látkou vykazujúcou znaky metamfetamínu v množstve viac ako 2,7 gramu, finančná hotovosť, rôzne chemické látky a liečivá, ale aj niekoľko kusov tabliet vykazujúcich znaky opiátov,“ uviedla Ivanová s tým, že akcii pomohli aj podnety od občanov.
Vyšetrovateľ staršieho z mužov obvinil zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s drogami a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí tri až 10 rokov za mrežami. Druhý muž bol obvinený z prečinu neoprávneného prechovávania drog a stíhaný je na slobode.
Do akcie boli podľa polície zapojení kriminalisti, policajti pohotovostnej monitorovacej jednotky, psovodi, kriminalistický technik a aj košickí kukláči. Vykonávali domové prehliadky a prehliadky ďalších priestorov na viacerých miestach v Košiciach.
Na sídlisku Železníky v jednej z garáží policajti zadržali dve osoby. „Okrem osôb boli v garáži nájdené aj veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou, ako napríklad digitálna váha, plastové vrecúška, sklenené nádoby, plastové vrecúško s neznámou bielou kryštalickou látkou vykazujúcou znaky metamfetamínu v množstve viac ako 2,7 gramu, finančná hotovosť, rôzne chemické látky a liečivá, ale aj niekoľko kusov tabliet vykazujúcich znaky opiátov,“ uviedla Ivanová s tým, že akcii pomohli aj podnety od občanov.
Vyšetrovateľ staršieho z mužov obvinil zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s drogami a spracoval podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí tri až 10 rokov za mrežami. Druhý muž bol obvinený z prečinu neoprávneného prechovávania drog a stíhaný je na slobode.