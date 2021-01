V Košiciach zaočkovali aj niekoľko významných zdravotníkov na dôchodku

Košice 8. januára (TASR) – Na Klinike infektológie a cestovnej medicíny Lekárskej fakulty (LF) UPJŠ v Košiciach a v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura vo štvrtok (7. 1.) zaočkovali proti ochoreniu COVID-19 aj niekoľkých bývalých predstaviteľov LF a významných zdravotníckych pracovníkov. Svojich učiteľov a nestorov košickej medicíny zaočkoval prednosta kliniky infektológie a cestovnej medicíny Pavol Jarčuška. TASR o tom informovala hovorkyňa LF UPJŠ v Košiciach Jaroslava Oravcová.



Medzi zaočkovanými boli 89-ročný profesor Michal Pichanič, prvý porevolučný dekan LF UPJŠ, 83-ročná Anna Šofranková, bývalá prorektorka UPJŠ v Košiciach a vedúca Katedry patologickej fyziológie a experimentálnej patológie LF UPJŠ, 82-ročná Yvona Machaňová, bývalá vedúca rádioimunologického laboratória vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura, a 80-ročný profesor Štefan Lukačín, bývalý prodekan Lekárskej fakulty UPJŠ a dlhoročný prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UPJŠ LF. "Všetci rešpektovaní zdravotníci na dôchodku využili možnosť zaočkovania, tešia sa z možností, ktoré im vytvorenie protilátok v blízkej budúcnosti prinesie, a očkovanie vidia ako jediné reálne východisko pre celú spoločnosť," priblížila Oravcová.



Podľa Lukačína by ľudstvo bez možnosti potlačenia smrteľných chorôb prostredníctvom očkovania bolo dnes "niekde úplne inde", a preto o význame očkovania nie je podľa neho namieste špekulovať "Každému môžem iba odporučiť, aby sa nechal proti novému koronavírusu zaočkovať – je to nielen spôsob, ako chrániť svoje zdravie a zdravie našich blízkych, ale tiež vrátiť život do bežných koľají a pomôcť tak aj našej ekonomike," vyjadril sa.