V Košiciach zasadalo mestské stredoškolské zastupiteľstvo
Na úvodnom zasadnutí podpísali memorandum o spolupráci medzi MSZ Košice a Študentskou radou stredných škôl (ŠRSŠ).
Autor TASR
Košice 22. januára (TASR) - Na košickom magistráte dnes prvýkrát zasadalo mestské stredoškolské zastupiteľstvo (MSZ). Slávnostného zasadnutia sa zúčastnilo 64 stredoškolákov z 34 škôl, ktorí zložili sľub a vyjadrili pripravenosť podieľať sa na rozvoji mesta. TASR o tom informovala Jana Poľová z referátu marketingu a styku s verejnosťou košického magistrátu.
Primátor Jaroslav Polaček vyzdvihol zastúpenie dievčat, ktorých je v MSZ 31. „Mal som pocit, že mladí ľudia sa z diskusií o mestských témach vytrácajú, a to som chcel zmeniť. Stretnutia so študentmi ma presvedčili o tom, že majú čím prispieť. Navyše, schopnosti, ktoré v MSZ nadobudnú - či už je to argumentácia, zodpovednosť alebo spolupráca - ich posunú vpred v akejkoľvek kariére,“ dodal Polaček.
Na úvodnom zasadnutí podpísali memorandum o spolupráci medzi MSZ Košice a Študentskou radou stredných škôl (ŠRSŠ). Kancelára občianskeho združenia Alexa Báthoryho zastupiteľstvo jednohlasne zvolilo aj za predsedu MSZ. „Váš mandát nie je len čestnou funkciou, je to v prvom rade záväzok voči tisícom rovesníkov, ktorých od dnešného dňa zastupujete,“ vyzdvihol Báthory.
Po schválení formálnych náležitostí sa mladí poslanci rozdelili do troch pracovných komisií - športovej, kultúrnej a dopravnej. To, čo stredoškoláci vo svojich radoch vypracujú, budú môcť formou odporúčaní posúvať ďalej. Ich výstupy a iniciatívy sa dostanú na stoly odborných komisií mesta a na rokovanie mestského zastupiteľstva. Prvé vecné návrhy a konkrétne aktivity plánuje MSZ predložiť na svojom ďalšom riadnom zasadnutí, ktoré je naplánované na marec.
Inšpiráciou pre založenie MSZ v Košiciach bol prešovský model fungovania. „Veľmi ma teší, že Košice a Prešov sa v téme komunikácie s mládežou stali slovenskými lídrami. Naše mestské stredoškolské zastupiteľstvá sú jasným dôkazom toho, že vedenie mesta a mladí ľudia môžu byť partnermi pri tvorbe lepšej budúcnosti,“ doplnil primátor mesta Prešov František Oľha. Slávnostné zasadnutie sa konalo aj za účasti hostí z Prešova, Banskej Bystrice, Sabinova, Vranova nad Topľou a ďalších miest.
