Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. apríl 2026
< sekcia Regióny

VÁŽNA NEHODA V KOŠICIACH: Zranili sa dve osoby

Snímka z miesta nehody v Košiciach. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Autor TASR
Košice 24. apríla (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú v Košiciach na križovatke ulíc Lidické námestie a Trieda armádneho generála Slobodu pri dopravnej nehode dvoch vozidiel. „Na mieste sa nachádzajú dve zranené osoby, ktorým je poskytovaná pomoc,“ informuje Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Úsek je momentálne prejazdný s obmedzeniami. Hasiči žiadajú vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zasahujúcich zložiek.

