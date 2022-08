V Košiciach zatiaľ zostalo približne 6000 odídencov z Ukrajiny

Košice 25. augusta (TASR) – Odhadom 200.000 odídencov z Ukrajiny prešlo Košicami od začiatku konfliktu na Ukrajine. Približne 6000 z nich ostalo v Košiciach. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



Centrum prvého kontaktu pre odídencov, ktoré vzniklo v priestoroch kúpaliska Červená hviezda, doteraz poskytuje pomoc Ukrajincom pri hľadaní núdzového ubytovania, jedlo, psychologickú pomoc, konzultačnú a právnu pomoc, základnú zdravotnú starostlivosť či telefónne karty slovenských operátorov pre udržanie kontaktu s blízkymi. Aktuálne ho využíva 70 až 80 odídencov z Ukrajiny denne. Podľa splnomocnenca mesta Košice pre humanitárnu pomoc utečencom z Ukrajiny Romana Dohoviča sa však môže situácia s blížiacou sa zimou výrazne zhoršiť.



Pripomenul, že ľudia prichádzajúci v prvej vlne Košicami prevažne len prechádzali, išli za svojimi príbuznými do iných štátov Európy. "Situácia sa však postupne začala meniť a zvýšil sa počet ľudí, ktorí chcú v našom meste ostať. Mnohí si už u nás našli prácu, deti im chodia do škôl či škôlok, no stále majú problém nájsť si vhodné dlhodobé ubytovanie," dodal Dohovič.



Celkovo mesto Košice za polroka od vypuknutia vojny mimoriadne poskytlo na riešenie humanitárne krízy a na priamu pomoc Ukrajine 299.000 eur. Ďalších takmer 80.000 darovali jednotlivci, organizácie a firmy v rámci zbierok, ktoré organizovalo mesto. "Doteraz je pre darcov k dispozícii transparentný účet mesta s predĺženou platnosťou do marca 2023," uvádza magistrát.