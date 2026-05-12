V Košiciach zavádzajú návštevnícku kartu pre rezidentov
Návrhy vzišli z diskusie, ktorá prebiehala ohľadom zavedenia rezidentského parkovania na Sídlisku KVP.
Autor TASR
Košice 12. mája (TASR) - Návštevnícku kartu pre rezidentov či možnosť zmeny evidenčného čísla (EČV) vozidla na rezidentskej karte zavádza v Košiciach do budúcna zmena všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. S účinnosťou od 1. januára 2027 pre oblasť zóny regulovaného parkovania ju schválilo v utorok košické mestské zastupiteľstvo.
Zmenu ako poslanecký návrh predstavil poslanec a starosta mestskej časti Sídlisko KVP Ladislav Lörinc s tým, že vzišiel z požiadaviek občanov a zapracované boli aj pripomienky magistrátu.
„Medzi najvýznamnejšiu zmenu patrí to, že každý rezident, ktorý má rezidentskú kartu, po novom bude mať nárok na 100 hodín zdarma pre svoje návštevy, a rezident, ktorý nemá automobil, bude mať 200 hodín zdarma parkovania pre svoje návštevy,“ uviedol Lörinc. Skonštatoval, že podobne to funguje aj v Bratislave.
Ďalšou úpravou bude možnosť zmeny EČV na rezidentskej parkovacej karte. „To znamená, napríklad aj ľudia s firemnými autami, ktoré sa im menia, tak si budú môcť na začiatku týždňa zmeniť v systéme EČV a priradiť ho k tomu autu, ktoré v daný deň používajú,“ povedal poslanec. Treťou zmenou vo VZN je podľa neho spresnenie definície náhradného vozidla.
Návrhy vzišli z diskusie, ktorá prebiehala ohľadom zavedenia rezidentského parkovania na Sídlisku KVP. „Platiť to bude všade, kde je regulovaná zóna, čiže momentálne Staré Mesto, časť mestskej časti Sever a Juh a do budúcna zóny, ktoré budú zaradené v zmysle toho plánu, ktorý máme v meste,“ dodal Lörinc.
Úpravu VZN ešte musí podpísať primátor Jaroslav Polaček. Podľa rozhodnutia MsZ z konca februára má rezidentské parkovanie na Sídlisku KVP platiť od marca 2027, pôvodne to malo byť od marca tohto roka.
