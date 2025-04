V Košiciach zaznamenali v marci dva prípady intoxikácie paracetamolom

Košice 3. apríla (TASR) - V Košiciach zaznamenali v marci dva prípady vážnej intoxikácie v súvislosti s takzvanou paracetamolovou výzvou, ktorá sa šíri sociálnymi sieťami. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach Ladislava Šustová. Detská fakultná nemocnica (DFN) potvrdila, že s diagnózou intoxikácie antipyretikami hospitalizovala dvoch adolescentov.



„DFN Košice eviduje prípady intoxikácie antipyretikami - paracetamolom u detských pacientov,“ uviedla jej hovorkyňa Zuzana Baníková. Nemocnica v tejto súvislosti opäť upozorňuje na nebezpečné online výzvy. Zdôrazňuje dôležitosť správneho dávkovania a bezpečného uchovávania liekov mimo dosahu detí.



Do liečby v prípade uvedených prípadov vstúpila UNLP v rámci odborného konzília a následnej psychiatrickej intervencie. Šustová doplnila, že paracetamolová výzva je nebezpečný trend, ktorý spočíva v užití nadmerného množstva tabletiek často v snahe získať pozornosť rovesníkov. Takéto užívanie liekov môže pritom vážne poškodiť zdravie a ohroziť život dieťaťa. Pri podozrení na intoxikáciu odporúča okamžite vyhľadať odbornú lekársku pomoc.



Detská psychiatrička a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR Terézia Rosenbergerová z UNLP rodičom v rámci prevencie odporúča všímať si aj najmenšie zmeny správania u svojho dieťaťa, ktoré môžu byť predzvesťou rôznych problémov. Vo všeobecnosti je podľa nej potrebné dieťaťu venovať čas, hovoriť s ním a učiť ho riešiť problémy. „Dôležité je, aby mali rodičia prehľad o tom, aké lieky majú doma, kde sú pohodené cigarety, koľko majú alkoholu a peňazí, ktoré by mohli deti použiť na kúpu liekov,“ dodala.



Pred rastúcim trendom nebezpečných online výziev varoval vo februári aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Na svojej webovej stránke ozrejmil, že pri neliečenej otrave paracetamolom dochádza k zlyhávaniu obličiek, pečene a poruchám vedomia, čo môže viesť až k úmrtiu. Medzi príznaky otravy patrí nevoľnosť, nechutenstvo, vracanie, potenie, ospanlivosť či apatia. ŠÚKL zároveň upozornil, že otrava paracetamolom má aj tzv. bezpríznakovú fázu, keď dochádza k prechodnému zlepšeniu stavu pacienta, no príznaky sa zvyčajne po dvoch dňoch vrátia vo vyššej intenzite.