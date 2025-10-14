< sekcia Regióny
V Košiciach žije cez 2300 ľudí bez domova, na ulici je ich asi 150
Autor TASR
Košice 14. októbra (TASR) - V Košiciach identifikovali 2300 ľudí bez domova, z toho 1304 dospelých a 996 detí, ktoré žijú so svojimi rodičmi v zariadeniach alebo nevyhovujúcom bývaní. Priamo na ulici žije približne 150 osôb. Vyplýva to z výsledkov koordinovaného sčítania ľudí bez domova, ktoré majú pomôcť lepšie cieliť pomoc.
Najväčšia koncentrácia osôb bez domova je v rámci Košíc v Starom Meste, na Luníku IX a v mestskej časti Juh. Viac ako 43 percent dospelých bolo sčítaných v neštandardnom obydlí, ako napríklad chatrče, prístrešky či záhradné chatky.
Z hľadiska veku mala najvyššie zastúpenie stredná generácia. Medzi ľuďmi bez domova prevládali osoby, ktoré žijú samy a bez detí. Zároveň 78 percent ľudí bez domova v Košiciach má trvalý pobyt v tomto meste. Za stratou domova boli najčastejšie rodinné a finančné problémy. V porovnaní s ostatnými mestami, v ktorých prebiehalo koordinované sčítanie, bol v Košiciach zistený vysoký podiel ľudí bez prístupu k 24-hodinovému ubytovaniu.
„Približne 63 percent ľudí je bez domova dlhodobo, viac ako päť rokov. S tým súvisí aj zistenie, ktoré si vyžaduje aj ďalšie opatrenia, a to že v tých neštandardných a nevyhovujúcich obydliach až 27 percent ľudí uviedlo, že nikdy v minulosti nemali stabilné bývanie - či už by to bol nájomný alebo vlastný byt. To sú vlastne ľudia, ktorí sa do bytovej núdze už rodia,“ povedala na utorkovom brífingu výskumníčka z Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) Darina Kválová.
Alena Vachnová z Nadácie Dedo pripomenula, že dlhodobé bezdomovectvo má extrémny vplyv na fyzické aj duševné zdravie. „V tomto meste sa musíme pripraviť na to, že možno bude potrebné doplniť spektrum služieb na takú úroveň, aby sme dokázali pracovať s ľuďmi, ktorí bezdomovectvo zažívajú dlhodobo a majú veľmi komplexné potreby,“ skonštatovala.
Podľa slov viceprimátorky Košíc Lucie Gurbáľovej na základe získaných dát možno pripravovať konkrétne riešenie. Avizovala aj vznik pracovnej skupiny zameranej na riešenie bezdomovectva. „Bude zložená zo zástupcov mesta, neziskových organizácií, ktoré majú skúsenosti s elimináciou bezdomovectva v meste, takisto s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a s mestskou políciou, ktorá má v tomto nezastupiteľné miesto. Spoločnými silami budeme pracovať s týmito údajmi a v súlade s dátami budeme hľadať nové riešenia. Tie, ktoré už máme nastavené, budeme rozvíjať a upevňovať,“ povedala.
Sčítanie v Košiciach sa ako v jedinom meste na Slovensku uskutočnilo pred rokom. Je súčasťou dvojročného európskeho projektu, do ktorého sa zapojilo dokopy 15 miest v desiatich európskych krajinách.
