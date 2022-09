V Košiciach zrekonštruovali JIS-JIRS na neonatologickom oddelení

Košice 29. septembra (TASR) – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice vo štvrtok slávnostne odovzdala do užívania zrekonštruovanú jednotku intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti (JIS-JIRS) na Neonatologickom oddelení na Triede SNP. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



Cieľom projektu bola výmena elektroinštalačnej siete tak, aby vznikol dostatok prípojných miest do bezpečnej izolovanej sústavy. "Súčasne sme upravovali priestory, aby sme dosiahli väčšiu variabilitu využitia interiéru s vyššou dostupnosťou pre akútne intervencie. Súčasťou rekonštrukcie je dostatočný počet prípojných miest do intranetovej siete s potrebou automatizácie zberu a vyhodnocovania údajov," skonštatoval námestník úseku medicínskych stratégií a primár oddelenia Peter Krcho s tým, že rekonštrukcia zároveň umožnila okamžitú dostupnosť pre personál v reálnom čase spolu s uchovávaním nevyhnutných údajov na spätnú analýzu.



Rekonštrukcia elektroinštalácie stála viac ako 60.000 eur. UNLP ju financovala z vlastných zdrojov. Ako Krišková spresnila, v rámci toho zrealizovali aj stavebné úpravy podláh, stropov či osvetlenia. Stavebné a stolárske úpravy si nemocnica zabezpečila vlastnými pracovnými kapacitami.



"Rekonštrukcia na neonatologickom oddelení je začiatok procesu obnovy a budovania oddelenia, ktoré má záujem spĺňať európske kritériá starostlivosti o tých najohrozenejších novorodencov. Vrátane toho, aby sa aj pri kriticky chorých novorodencoch mohla poskytovať starostlivosť deťom spolu s matkou," dodal riaditeľ UNLP Ľuboslav Beňa, podľa ktorého smerovali najaktuálnejšie úpravy tohto pracoviska práve k tomu.



Ročne si z celkového počtu 2800 pôrodov v UNLP vyžaduje špecializovanú zdravotnú starostlivosť približne 200 bábätiek. Z tohto je zhruba polovica oddelená od matiek, keďže starostlivosť o ne si vyžaduje dlhodobú špecializovanú podporu, rôzne operačné zákroky či špeciálne intervencie. Druhú polovicu vedia stabilizovať vďaka presnej a okamžitej diagnostike a včasnej intervencii. "Následne už potom vieme týmto detičkám poskytovať zdravotnú starostlivosť spolu s matkou až do prepustenia domov," dodal Krcho.