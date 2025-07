V Košiciach zrušia šesť pobočiek pošty

Košice 20. júla (TASR) - Slovenská pošta plánuje v Košiciach postupne zrušiť šesť pobočiek, zdôvodňuje to slabou vyťaženosťou a nízkou efektivitou ich prevádzky. Pre TASR to potvrdila jej hovorkyňa Eva Peterová. Proti zrušeniu pobočky pri magistráte vznikla aj petícia. Slovenská pošta reagovala, že v prípade jej doručenia vykoná príslušné kroky.



Súčasťou optimalizácie pobočkovej siete v Košiciach je od 1. augusta ukončenie prevádzok Košice 4 na Komenského ulici, Košice 5 Pri prachárni, Košice 10 na Triede SNP pri magistráte a pošty vo vstupnom areáli U. S. Steel Košice. Od 1. septembra má byť ukončená prevádzka pošty Košice 14 na Mliečnej ulici a zatiaľ bez konkrétneho termínu má zaniknúť aj pošta Košice 17 na Abovskej.



„Komplexné služby bude občanom mesta naďalej poskytovať 14 pobočiek s dobrou dostupnosťou MHD a dobrými parkovacími možnosťami. Nástupnícke pošty budú posilnené - budú mať zjednotené a dlhšie otváracie hodiny a posilnené priehradky v záujme plynulého vybavenia zákazníkov,“ povedala Peterová pre TASR.



Za zachovanie pošty Košice 10 v mestskej časti (MČ) Západ vznikla petícia. „Rozhodnutím zrušiť pobočku pošty by bola neprimerane zhoršená dostupnosť poštových služieb nielen našim občanom, ale aj mnohým iným ľuďom, ktorí tieto služby využívajú na tomto mieste. Pobočka pošty je logicky situovaná v strede MČ. V jej okolí žije aj množstvo obyvateliek a obyvateľov v seniorskom veku, mnohí so zhoršenou mobilitou, ktorým by sa zrušením predmetnej pobočky značne skomplikoval každodenný život,“ argumentuje Ladislav Rovinský z petičného výboru, ktorý je tiež miestnym poslancom.



Petíciu za zachovanie pobočky Košice 10 pošta oficiálne ešte neeviduje. „V prípade jej doručenia Slovenská pošta, samozrejme, podstúpi príslušné kroky,“ reagovala Peterová. Pripomenula, že od 1. augusta zabezpečí poštové služby za uvedenú pobočku nástupnícka pošta Košice 11 na Humenskej ulici, ktorá je vzdialená 850 metrov. „Nástupnícka pošta zabezpečí aj výdaj oznámených zásielok,“ dodala.



Slovenská pošta ukončuje v auguste a v septembri prevádzku spolu 26 pôšt v krajských mestách. Považuje to za nevyhnutné v záujme finančnej stabilizácie spoločnosti, zvyšovania kvality služieb a spokojnosti zákazníkov. Zároveň deklaruje, že posilňuje nástupnícke pošty. Ide o prvú etapu optimalizácie pobočkovej siete, ktorá reaguje na dlhodobé trendy v správaní zákazníkov, pokles tradičnej listovej korešpondencie a rastúci záujem o digitálne a kuriérske služby.