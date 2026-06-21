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V KOŠICIACH ZVÝŠTE OPATRNOSŤ: Polícia eviduje viacero krádeží áut
Policajti sa prípadmi intenzívne zaoberajú a zároveň upozorňujú majiteľov vozidiel, aby zvýšili obozretnosť pri parkovaní a ochrane svojich áut.
Autor TASR
Košice 21. júna (TASR) - Polícia eviduje viacero krádeží áut v Košiciach a v tejto súvislosti odporúča zvýšiť opatrnosť. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach.
„V posledných dňoch evidujeme v Košiciach viacero prípadov krádeží osobných motorových vozidiel. Medzi odcudzenými vozidlami boli aj vozidlá značky Toyota,“ uviedlo KR PZ. Policajti sa prípadmi intenzívne zaoberajú a zároveň upozorňujú majiteľov vozidiel, aby zvýšili obozretnosť pri parkovaní a ochrane svojich áut.
„Ak je to možné, parkujte na osvetlených, frekventovaných alebo monitorovaných miestach. Vozidlo nenechávajte zaparkované dlhodobo bez kontroly na odľahlých miestach,“ radí polícia. Pri vozidlách s bezkľúčovým systémom odporúča si kľúče odkladať ďalej od vchodových dverí, okien a obvodových stien. Pomôcť môže aj kovová schránka alebo ochranné puzdro, ktoré obmedzí šírenie signálu.
„Aj jednoduché opatrenia môžu páchateľom skomplikovať situáciu. Dôležitá je najmä všímavosť, kontrola vozidla a opatrnosť pri tom, kde a ako parkujete. Všímajte si podozrivý pohyb osôb pri zaparkovaných vozidlách, najmä v nočných hodinách. Ak spozorujete niečo podozrivé, kontaktujte políciu na čísle 158,“ uzatvára KR PZ.
„V posledných dňoch evidujeme v Košiciach viacero prípadov krádeží osobných motorových vozidiel. Medzi odcudzenými vozidlami boli aj vozidlá značky Toyota,“ uviedlo KR PZ. Policajti sa prípadmi intenzívne zaoberajú a zároveň upozorňujú majiteľov vozidiel, aby zvýšili obozretnosť pri parkovaní a ochrane svojich áut.
„Ak je to možné, parkujte na osvetlených, frekventovaných alebo monitorovaných miestach. Vozidlo nenechávajte zaparkované dlhodobo bez kontroly na odľahlých miestach,“ radí polícia. Pri vozidlách s bezkľúčovým systémom odporúča si kľúče odkladať ďalej od vchodových dverí, okien a obvodových stien. Pomôcť môže aj kovová schránka alebo ochranné puzdro, ktoré obmedzí šírenie signálu.
„Aj jednoduché opatrenia môžu páchateľom skomplikovať situáciu. Dôležitá je najmä všímavosť, kontrola vozidla a opatrnosť pri tom, kde a ako parkujete. Všímajte si podozrivý pohyb osôb pri zaparkovaných vozidlách, najmä v nočných hodinách. Ak spozorujete niečo podozrivé, kontaktujte políciu na čísle 158,“ uzatvára KR PZ.