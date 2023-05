VIDEO: V košickej Botanickej záhrade vystavili motýle z trópov

Košice 19. mája (TASR) - Motýle pochádzajúce z tropických oblastí Ameriky, Austrálie, Afriky a Ázie môžu od piatka obdivovať návštevníci košickej Botanickej záhrady. Ďalší ročník výstavy s názvom Motýle exotických trópov potrvá do 2. júla. Motýliu šou si môžu záujemcovia pozrieť v tropickom skleníku Viktória.



Sprístupnená je aj prezentácia preparovaných motýľov a iného hmyzu vo vestibule Botanickej záhrady. Počas trvania výstavy návštevníci uvidia približne 3000 jedincov zo 100 druhov motýľov. Do Botanickej záhrady ich priviezli vo forme kukiel, ktoré sa budú postupne liahnuť v špeciálne pripravených liahňach. Kukly budú dovážať priebežne v niekoľkých termínoch, aby návštevníci počas výstavy mohli vidieť čo najviac rôznych druhov motýľov. Informovala o tom hovorkyňa Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach Laura Hoľanová.



"V tomto roku sme rozšírili počet dodávateľov kukiel na troch partnerov. Príprava a plánovanie začiatku motýlej šou sa tým stali o niečo náročnejšie, ale výsledkom môže byť zaujímavé rozšírenie sortimentu prezentovaných druhov," uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ Pavol Mártonfi.



Liahnutie motýľov trvá rôzne dlhú dobu v závislosti od druhu motýľa a podmienok prostredia. Od teploty a vlhkosti vzduchu závisí aj samotná aktivita už vyliahnutých motýľov. Keď je zamračené a chladno, motýle sú menej aktívne v porovnaní so slnečným a teplým počasím.



V expozičnom skleníku sa po minuloročnej výstave jeden z druhov motýľov pôvodom z trópov Strednej a Južnej Ameriky usídlil a jeho populácia prežila aj náročné obdobie obmedzeného prístupu denného svetla počas zimných mesiacov. "Červeno-čierny motýľ Heliconius erato lativitta je jedným z výnimočných motýľov, ktoré prežijú v dospelom štádiu svojho vývinu viac mesiacov. Väčšina bežných druhov motýľov po vyliahnutí z kukly ukončí svoju existenciu do dvoch týždňov. V prípade, že druhy rodu Heliconius majú k dispozícii vhodné prostredie, to jest možnosť nasávať nektár a zbierať vhodný peľ, sú schopné prežiť ako dospelé lietajúce motýle aj päť mesiacov," vysvetlil vedúci oddelenia okrasnej a úžitkovej flóry Botanickej záhrady Robert Gregorek.



Vedúci oddelenia zoológie a ochrany rastlín Martin Suvák upozornil, že zaujímavosťou tohtoročného repertoáru motýľov budú rôzne formy modrokrídlych druhov rodu Morpho, pri ktorých sa budú striedať odtiene krídel od belasej po sýto modrú. "Tieto jedince pochádzajú zo Strednej a Južnej Ameriky," dodal.