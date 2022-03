V košickej botanickej záhrade pribudla nová audiovizuálna atrakcia

Košice 25. marca (TASR) – Návštevníci Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (BZ UPJŠ) v Košiciach sa po novom môžu už nielen vizuálne, ale aj zvukovo a prostredníctvom svetelných efektov preniesť do tropickej džungle. Ako TASR informoval hovorca univerzity Tomáš Zavatčan, pri programe novej inštalácie audiovizuálnej techniky sa inšpirovali botanickými záhradami v zahraničí, kde už majú tropickú expozíciu osvetlenú.



Audio technológia už zatraktívňuje individuálne prehliadky v priestoroch skleníkov počas dňa. Novými svetelnými scénami doplnenými zvukovými efektmi bude možné vytvoriť rôzne tematické sprevádzania vo večerných hodinách. „Večerné, respektíve nočné sprevádzanie je v pláne zaradiť do ponuky predovšetkým počas jesenných dní, keďže prirodzené denné svetlo predlžujúcich sa jarných a letných dní prekáža plnohodnotnému zážitku z atrakcie. V prípade špecifických akcií sa môžu konať tematické sprevádzania aj počas roka,“ povedal.



Pridanou hodnotou je podľa riaditeľa BZ UPJŠ Pavla Mártonfiho aj zlepšenie podmienok pre rast a vývin tropických a subtropických rastlín, ale tiež zvýšenie bezpečnosti pri samotnej starostlivosti o rastliny.



Investícia do audiovizuálneho systému projektu s názvom Noc v džungli predstavovala 30.000 eur. Zdroje poskytla partnerská inštitúcia počas minulého roka. „S energetikou prišli úplne nové formy a možnosti využívania svetla a svetelných vlastností. Použitie elektriny môže mať tradičný úžitkový, ale aj zážitkový charakter. Projekt Noc v džungli je kombináciou oboch a dokonca je postavený aj na ekologickom princípe úsporného využívania energií,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VSE Holding Markus Kaune. Verí, že táto atrakcia priláka aj nových návštevníkov a prispeje tiež k väčšiemu záujmu o prírodu a jej ochranu.