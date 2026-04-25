V košickej botanickej záhrade zasadili lipu A.Heribanová a M.Vášáryová
V poradí ide o tretí strom Aleje významných osobností, ktorú v botanickej záhrade založili v roku 2024.
Autor TASR
Košice 25. apríla (TASR) - Aleja významných osobností košickej botanickej záhrady sa v sobotu rozrástla o nový strom - lipu. Zasadili ju predsedníčka spolku Živena Alena Heribanová spolu s čestnou predsedníčkou tohto spolku a bývalou diplomatkou a herečkou Magdou Vášáryovou. Stalo sa tak pri príležitosti košického zasadnutia predsedníctva Živeny.
Nový strom slávnostne zasadili na počesť najstaršieho spolku slovenských žien založeného v roku 1869. Ako pripomenula jeho súčasná predsedníčka, sadenie lipy bolo odjakživa v Živene zvykom. „Máme zasadené lipy na tých miestach, kde sídlia miestne odbory spolku - v Bratislave, Žiline, Martine, Lučenci, Prešove a teraz aj v Košiciach. Lipa je symbolom slovanstva a pre mňa osobne aj zomknutosti a priateľstva,“ povedala Heribanová.
V poradí ide o tretí strom Aleje významných osobností, ktorú v botanickej záhrade založili v roku 2024. Prvý strom, okrasnú višňu, zasadil bývalý prezident SR Rudolf Schuster a druhý - vzácny druh moruše - japonský veľvyslanec v SR Yasuhiro Kawakami.
Nový strom zasadili slávnostne za účasti hostí. „Ide o lipu Henryho, ktorá pochádza z Číny a je zaujímavá tým, že kvitne nie na jar, ale až na jeseň,“ priblížil riaditeľ Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Pavol Mártonfi. Strom sa vyznačuje mimoriadne dekoratívnymi tmavozelenými listami, ktorých čepele sú po obvode zdobené výraznými zúbkami. Aleja významných osobností podľa Mártonfiho nie je len zbierkou vzácnych drevín, ale aj pripomienkou hodnôt a osobností, ktoré významne formujú našu spoločnosť.
Členky spolku Živena sa dlhodobo venujú podpore vzdelávania, postavenia žien a rozvoju občianskej spoločnosti. Ako informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová, v rámci sprievodného programu spolku v Košiciach prednášala Vášáryová v piatok (24. 4.) študentom Filozofickej fakulty UPJŠ na tému Spolková činnosť žien - podpora solidarity, kohézie a aktivizmu v spoločnosti. Čestná predsedníčka Živeny zdôraznila význam zhromažďovania sa v spolkoch a uviedla konkrétne príklady toho, ako spolky v minulosti pomohli kreovať občiansku spoločnosť, a to najmä medzi ženami. Vášáryová uviedla, že závidí mladým, že vyrastajú v slobodnej spoločnosti, môžu cestovať a študovať, kam chcú, keďže ona túto možnosť nemala. „Na druhej strane by si mali uvedomiť, že to nie je samozrejmosť. Pokiaľ nebudú aktívni a nebudú sa občiansky angažovať, situácia sa môže zmeniť v priebehu pár týždňov. Je dôležité, aby prebrali zodpovednosť za svoju krajinu a intenzívne sa starali o svoj život v nej,“ odkázala mladej generácii.
Nový strom slávnostne zasadili na počesť najstaršieho spolku slovenských žien založeného v roku 1869. Ako pripomenula jeho súčasná predsedníčka, sadenie lipy bolo odjakživa v Živene zvykom. „Máme zasadené lipy na tých miestach, kde sídlia miestne odbory spolku - v Bratislave, Žiline, Martine, Lučenci, Prešove a teraz aj v Košiciach. Lipa je symbolom slovanstva a pre mňa osobne aj zomknutosti a priateľstva,“ povedala Heribanová.
V poradí ide o tretí strom Aleje významných osobností, ktorú v botanickej záhrade založili v roku 2024. Prvý strom, okrasnú višňu, zasadil bývalý prezident SR Rudolf Schuster a druhý - vzácny druh moruše - japonský veľvyslanec v SR Yasuhiro Kawakami.
Nový strom zasadili slávnostne za účasti hostí. „Ide o lipu Henryho, ktorá pochádza z Číny a je zaujímavá tým, že kvitne nie na jar, ale až na jeseň,“ priblížil riaditeľ Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) Pavol Mártonfi. Strom sa vyznačuje mimoriadne dekoratívnymi tmavozelenými listami, ktorých čepele sú po obvode zdobené výraznými zúbkami. Aleja významných osobností podľa Mártonfiho nie je len zbierkou vzácnych drevín, ale aj pripomienkou hodnôt a osobností, ktoré významne formujú našu spoločnosť.
Členky spolku Živena sa dlhodobo venujú podpore vzdelávania, postavenia žien a rozvoju občianskej spoločnosti. Ako informovala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová, v rámci sprievodného programu spolku v Košiciach prednášala Vášáryová v piatok (24. 4.) študentom Filozofickej fakulty UPJŠ na tému Spolková činnosť žien - podpora solidarity, kohézie a aktivizmu v spoločnosti. Čestná predsedníčka Živeny zdôraznila význam zhromažďovania sa v spolkoch a uviedla konkrétne príklady toho, ako spolky v minulosti pomohli kreovať občiansku spoločnosť, a to najmä medzi ženami. Vášáryová uviedla, že závidí mladým, že vyrastajú v slobodnej spoločnosti, môžu cestovať a študovať, kam chcú, keďže ona túto možnosť nemala. „Na druhej strane by si mali uvedomiť, že to nie je samozrejmosť. Pokiaľ nebudú aktívni a nebudú sa občiansky angažovať, situácia sa môže zmeniť v priebehu pár týždňov. Je dôležité, aby prebrali zodpovednosť za svoju krajinu a intenzívne sa starali o svoj život v nej,“ odkázala mladej generácii.