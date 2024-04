V Košickej časti Juh sa pre chýbajúce dane pripravuje obmedzený režim

Košice 5. apríla (TASR) - Ak košickej mestskej časti (MČ) Juh nebudú zo strany mesta vyplatené podielové dane, v letných mesiacoch bude musieť fungovať v obmedzenom režime. Pre TASR to uviedla starostka Anna Súkeníková s tým, že v súčasnosti neorganizujú žiadne akcie vyžadujúce si veľké investície, ako ani iné investičné projekty.



"Momentálne sme v rozpočtovom provizóriu. Schodok máme okolo 150.000 eur," povedala. Doplatenie krátených podielových daní, ku ktorému mesto pristúpilo koncom vlaňajška, predstavuje pre túto MČ okolo 130.000 eur. "Určite by nám to pomohlo. Vedeli by sme zostaviť bežný rozpočet. Tým pádom by sme vedeli pokračovať aj v kapitálovom rozpočte a ďalej pracovať pre občanov. Boli by sme zachránení," dodala.



Obmedzenie fungovania MČ by sa malo týkať optimalizácie zamestnancov, respektíve skrátenia úradných či otváracích hodín prevádzok MČ.



Starostka pripisuje zlú finančnú situáciu MČ najmä nevyplateniu podielových daní, ich výške v prvých dvoch mesiacoch roka, keď boli vyplatené na základe pôvodných pravidiel, ale aj všeobecne nepriaznivej situácie v samosprávach.



Mesto Košice krátilo niektorým MČ podielové dane od septembra do decembra 2023. Sedem MČ v tejto súvislosti podalo podnet na Krajskú prokuratúru Košice. Podľa nej primátor Jaroslav Polaček vykonaním tretej zmeny programového rozpočtu mesta Košice na rok 2023, v dôsledku ktorej peniaze MČ neboli doplatené, neporušil žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Mestské zastupiteľstvo naďalej trvá na ich doplatení. Primátor to odmieta a považuje za neprijateľné. Tvrdí, že v dôsledku toho by muselo dôjsť k obmedzeniu niektorých služieb pre občanov.