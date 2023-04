V košickej časti Nad jazerom od utorka uzavrú časť Važeckej ulice

Košice 23. apríla (TASR) - V košickej mestskej časti Nad jazerom od utorka (25. 4.) pribudnú dopravné obmedzenia. Važecká ulica bude úplne uzavretá v úseku medzi križovatkami s Raketovou a Galaktickou ulicou. Informuje o tom mesto Košice na sociálnej sieti.



"Uzavretie úseku cesty na Važeckej ulici sa dotkne aj električkových a autobusových zastávok, ktoré sa presunuli do priestoru obratiska električiek," uvádza s tým, že obmedzenia pre vodičov a cestujúcich mestskou hromadnou dopravou by mali trvať do začiatku letných prázdnin.



Dôvodom obmedzení sú stavebné práce súvisiace s budovaním novej cestnej kanalizácie a prekládke vodovodu v rámci rekonštrukcie Slaneckej cesty.