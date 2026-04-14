< sekcia Regióny
V košickej časti Nad jazerom pribudne pumptrack a inkluzívne ihrisko
Autor TASR
Košice 14. apríla (TASR) - V rekreačnej lokalite v košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom pribudne v tomto roku nová pumptracková dráha a vynovené ihrisko na celkovej ploche 1976 štvorcových metrov. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
Nová pumptracková dráha a multifunkčné inkluzívne ihrisko majú podporiť zdravý životný štýl, aktívne trávenie voľného času pre všetky vekové kategórie a prilákať tisíce návštevníkov. Využiť budú môcť aj nové herné a fitness prvky. Pribudne tam tiež AED defibrilátor.
„Pumptrack, ktorý tu vznikne, bude skvelým miestom na jazdenie na bicykli alebo freestyle kolobežke nielen pre milovníkov adrenalínu,“ povedal primátor Jaroslav Polaček, podľa ktorého podobné športovisko v lokalite Anička láka množstvo detí i dospelých.
Celý projekt má priniesť nové možnosti na šport, rekreáciu a aktívne trávenie voľného času pre obyvateľov aj návštevníkov MČ Nad jazerom. „Verím, že práve toto miesto sa stane prirodzeným centrom stretávania sa mladých ľudí, rozvoja talentu a zdravého pohybu“, uviedla starostka Lenka Kovačevičová.
Investíciu vo výške viac ako 321.000 eur schválila ešte vlani Kooperačná rada Územia mestského rozvoja (ÚMR) Košice. Projekt má byť hradený z eurofondov vo výške približne 273.000 eur. Zvyšok bude tvoriť spolufinancovanie zo strany štátu a MČ.
Kovačevičová pripomenula, že Kooperačná rada ÚMR Košice schválila aj projekt zameraný na výstavbu chodníkov v rekreačnej lokalite Jazero v hodnote 850.800 eur, pričom spoluúčasť predstavuje necelých 207.000 eur. Táto investícia podľa jej slov zabezpečí bezbariérové prepojenie jednotlivých častí areálu a zvýši bezpečnosť pohybu pre rekreačný beh a voľnočasové aktivity.
