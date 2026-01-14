< sekcia Regióny
V košickej Detskej fakultnej nemocnici zakázali návštevy pacientov
Nemocnica súčasne prosí o dodržiavanie hygienických opatrení - pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia treba mať prekryté dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom a vykonať dezinfekciu rúk.
Autor TASR
Košice 14. januára (TASR) - V košickej Detskej fakultnej nemocnici (DFN) na všetkých oddeleniach platí až do odvolania zákaz návštev hospitalizovaných pacientov. Dôvodom je zhoršenie epidemiologickej situácie vo výskyte akútnych respiračných ochorení, chrípky a chrípke podobných ochorení v Košickom kraji.
Nemocnica súčasne prosí o dodržiavanie hygienických opatrení - pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia treba mať prekryté dýchacie cesty rúškom alebo respirátorom a vykonať dezinfekciu rúk. „Opatrenia, prosím, dodržiavajte vo všetkých priestoroch nemocnice - čakárne, ambulancie, lekáreň,“ uviedla DFN na svojej webovej stránke. Zákaz návštev platí od 12. januára.
V Košickom kraji v druhom kalendárnom týždni lekári hlásili spolu 7008 akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho chrípke podobných ochorení (CHPO) bolo 541. Oproti minulému týždňu je chorobnosť na ARO vyššia o 21,2 percenta a chorobnosť na CHPO vyššia o 19,6 percenta. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach.
