V košickej Kunsthalle otvorili výstavu umeleckej kvality
Autor TASR
Košice 21. septembra (TASR) - Názov „Projekt nedostatočnej umeleckej kvality“ nesie najnovšia kolektívna výstava v košickej Kunsthalle. Prezentované sú na nej diela 31 umelcov a umeleckých kolektívov, ktorých projekty napriek pozitívnym odborným hodnoteniam nepodporil Fond na podporu umenia (FPU). Za organizačný tím o tom informovala Monika Pádejová.
Názov výstavy ironicky odkazuje „na nezmyselné zdôvodnenie tohto zásahu, ktorým sa Rada FPU postavila proti odporúčaniam odborných komisií a stopla podporu 32 projektov z oblasti vizuálneho umenia“. Organizátori a autori vnímajú tento krok ako nebezpečný precedens a neadekvátny politický zásah do nezávislého rozhodovania v kultúre.
„Naša reakcia je umeleckým aj občianskym gestom. Ukazujeme, že slobodné vyjadrenie sa nedá umlčať. Mnohí autori sa napriek odmietnutiu rozhodli svoje projekty realizovať, čím potvrdzujú, že umenie je živé a nemožno ho jednoducho ‚vypnúť‘,“ uviedli organizátorky výstavy Štefánia Ďuricová, Petra Housková a Monika Pádejová.
Výstava podľa tvorcov ponúka široké spektrum reakcií na vzniknutú situáciu - od otvorenej kritiky, cez osobné výpovede až po poetické a symbolické reflexie. Zároveň vytvára priestor pre dialóg o stave nezávislej kultúrnej scény na Slovensku a poukazuje na kľúčový význam slobody umeleckého prejavu a autonómie kultúrnych inštitúcií.
Výstava, ktorú otvorili v piatok (19. 9.), potrvá do 28. septembra.
