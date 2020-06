V košickej Kunsthalle vystavujú diela streetartistov Banksyho a Poppy

Košice 9. júna (TASR) – Multimediálnu výstavu diel anglického grafity umelca Banksyho a tvorbu „neznámej“ street art umelkyne Poppy si od utorka môže pozrieť verejnosť v košickej Kunsthalle. Ako TASR informovala Gabriela Mišurová z K 13 - Košické kultúrne centrá, diela zapožičalo Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach.



Výstava predstavuje práce, ktorých témou je aktuálna vojnová a sociálna problematika, pričom diela demonštrujú aj ďalšie globálne či naliehavé civilizačné otázky. „Diela Banksyho vznikali priamo v uliciach veľkomiest, kde najprv pútali pozornosť okoloidúcich a až neskôr sa stali korisťou kurátorov a zberateľov umenia,“ povedal jeden z kurátorov výstavy a prodekan košickej fakulty umení Richard Kitta.



Banksyho diela sú často satirické, nesú politické, ale najmä etické posolstvo. Autor kombinuje čierny humor so šablónovou technikou známou ako stencil. Banksyho identita je anonymná, tento streetartista a writer ju neodhalil napriek nominácii na Oscara za najlepší celovečerný dokument venovaný streetartovej scéne.



Podľa riaditeľa MMUAW a spolukurátora výstavy Martina Cubjaka sú diela jednej z najvýznamnejších postáv v súčasnom umení atypické. Jedným z výnimočných exponátov je sochársky objekt Banksyho pod názvom Strážna veža, ktorý vytvoril vyrezávaním do olivového dreva v roku 2007. Dielo priamo odkazuje na dlhotrvajúci palestínsko-izraelský spor. V rámci výstavy si návštevníci môžu pozrieť nielen originál tohto diela, ale ho aj interaktívne ovládať - výstavu totiž dopĺňa veristický digitálny 3D model, ktorým možno manipulovať a týmto spôsobom aj priamo vstupovať do samotnej expozície.



Projekt výstavy je zároveň pokračovaním projektu MMUAW 2.0, ktorý sa snaží o revitalizáciu expozície v Medzilaborciach a upozorňuje na multimediálny rozmer diel svetových umelcov, akými sú Banksy alebo Andy Warhol.



Výstava v košickej Kunsthalle/Hale umenia potrvá do konca júna.