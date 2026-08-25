< sekcia Regióny
V košickej MČ Juh bude obhajovať post starostky Anna Súkeníková
Počas uplynulých štyroch rokov sa podľa nej podarilo zrealizovať množstvo projektov, riešiť dlhoročné problémy a postupne meniť jednotlivé lokality mestskej časti.
Autor TASR
Košice 25. augusta (TASR) - Post starostky košickej mestskej časti Juh chce v októbrových komunálnych voľbách obhájiť Anna Súkeníková. Svoj záujem ohlásila opäť ako nezávislá kandidátka.
„Za nami je kus práce, pred nami ďalšia cesta. Máme chuť a odhodlanie pokračovať,“ uviedla so svojím tímom Košickí Južania 2026.
Počas uplynulých štyroch rokov sa podľa nej podarilo zrealizovať množstvo projektov, riešiť dlhoročné problémy a postupne meniť jednotlivé lokality mestskej časti. Na Juhu však zostáva ešte veľa práce a rozpracovaných plánov, v ktorých chce so svojím tímom pokračovať aj v ďalšom volebnom období.
„Chceme sa sústrediť na veci, ktoré ľudia na Juhu vnímajú každý deň - čistotu, bezpečnosť, kvalitné verejné priestory, zeleň, vnútrobloky či služby pre seniorov, rodiny a mladých ľudí,“ skonštatovala Súkeníková.
K hlavným prioritám jej tímu patrí čistota a pravidelná starostlivosť o verejné priestory, ďalšie uzatvárateľné a polozapustené kontajneroviská, bezpečnosť, rozširovanie inteligentného kamerového systému a zlepšovanie verejného osvetlenia. Pokračovať chce aj v riešení nelegálnych osád s dôrazom na bezpečnosť, poriadok, pravidelný monitoring a spoluprácu so štátom, mestom, vlastníkmi pozemkov a ďalšími partnermi. „Významnou témou zostáva revitalizácia vnútroblokov, výsadba zelene, modernizácia detských ihrísk a skvalitňovanie verejných priestorov,“ informovala Súkeníková. Dôležitou súčasťou programu je tiež podpora športu, mládeže, seniorov, komunitného života a ďalší rozvoj sociálnych a opatrovateľských služieb, ako aj jedálne Vojvodská.
V spolupráci s mestom Košice chce presadzovať ďalšie rekonštrukcie ciest a chodníkov, rozvoj cyklotrás, verejného osvetlenia, riešenia v oblasti rezidentského parkovania a parkovacích kapacít, ako aj podporovať modernizáciu električkových tratí na Alejovej a Južnej triede.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
„Za nami je kus práce, pred nami ďalšia cesta. Máme chuť a odhodlanie pokračovať,“ uviedla so svojím tímom Košickí Južania 2026.
Počas uplynulých štyroch rokov sa podľa nej podarilo zrealizovať množstvo projektov, riešiť dlhoročné problémy a postupne meniť jednotlivé lokality mestskej časti. Na Juhu však zostáva ešte veľa práce a rozpracovaných plánov, v ktorých chce so svojím tímom pokračovať aj v ďalšom volebnom období.
„Chceme sa sústrediť na veci, ktoré ľudia na Juhu vnímajú každý deň - čistotu, bezpečnosť, kvalitné verejné priestory, zeleň, vnútrobloky či služby pre seniorov, rodiny a mladých ľudí,“ skonštatovala Súkeníková.
K hlavným prioritám jej tímu patrí čistota a pravidelná starostlivosť o verejné priestory, ďalšie uzatvárateľné a polozapustené kontajneroviská, bezpečnosť, rozširovanie inteligentného kamerového systému a zlepšovanie verejného osvetlenia. Pokračovať chce aj v riešení nelegálnych osád s dôrazom na bezpečnosť, poriadok, pravidelný monitoring a spoluprácu so štátom, mestom, vlastníkmi pozemkov a ďalšími partnermi. „Významnou témou zostáva revitalizácia vnútroblokov, výsadba zelene, modernizácia detských ihrísk a skvalitňovanie verejných priestorov,“ informovala Súkeníková. Dôležitou súčasťou programu je tiež podpora športu, mládeže, seniorov, komunitného života a ďalší rozvoj sociálnych a opatrovateľských služieb, ako aj jedálne Vojvodská.
V spolupráci s mestom Košice chce presadzovať ďalšie rekonštrukcie ciest a chodníkov, rozvoj cyklotrás, verejného osvetlenia, riešenia v oblasti rezidentského parkovania a parkovacích kapacít, ako aj podporovať modernizáciu električkových tratí na Alejovej a Južnej triede.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.