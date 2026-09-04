< sekcia Regióny
V košickej MČ Sídlisko Ťahanovce sú štyria kandidáti na starostu
O post poslanca v miestnom zastupiteľstve MČ Sídlisko Ťahanovce sa bude uchádzať spolu 31 kandidátov z toho 25 mužov a šesť žien.
Autor TASR
Košice 4. septembra (TASR) - O post starostu v košickej mestskej časti (MČ) Sídlisko Ťahanovce sa budú uchádzať štyria kandidáti. Na post miestneho poslanca chce kandidovať 31 uchádzačov. Zoznam zaregistrovaných kandidátov v októbrových samosprávnych voľbách zverejnila MČ na svojom webe.
Na starostu MČ Sídlisko Ťahanovce kandidujú 59-ročný súčasný starosta MČ Miloš Ihnát (nezávislý kandidát), 38-ročný podnikateľ Ján Ivanecký (Progresívne Slovensko, Maďarská aliancia, Demokrati, Za ľudí, Demokratická strana - Občianski demokrati Slovenska, 38-ročný živnostník a zdravotník Michal Jarina (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika, Právo na pravdu) a 51-ročný stavebný technik Miroslav Špak (nezávislý kandidát).
O post poslanca v miestnom zastupiteľstve MČ Sídlisko Ťahanovce sa bude uchádzať spolu 31 kandidátov z toho 25 mužov a šesť žien. Najstarší kandidát má 68 rokov a najmladší 21 rokov.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Na starostu MČ Sídlisko Ťahanovce kandidujú 59-ročný súčasný starosta MČ Miloš Ihnát (nezávislý kandidát), 38-ročný podnikateľ Ján Ivanecký (Progresívne Slovensko, Maďarská aliancia, Demokrati, Za ľudí, Demokratická strana - Občianski demokrati Slovenska, 38-ročný živnostník a zdravotník Michal Jarina (Smer-SD, Hlas-SD, SNS, Republika, Právo na pravdu) a 51-ročný stavebný technik Miroslav Špak (nezávislý kandidát).
O post poslanca v miestnom zastupiteľstve MČ Sídlisko Ťahanovce sa bude uchádzať spolu 31 kandidátov z toho 25 mužov a šesť žien. Najstarší kandidát má 68 rokov a najmladší 21 rokov.
Kandidatúry je možné vzdať sa najneskôr 48 hodín pred začatím volieb, teda do 22. októbra do 7.00 h.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.