< sekcia Regióny
VIDEO: V košickej časti Nad jazerom búrajú nelegálnu osadu Lubina
Košická samospráva deklaruje, že zabezpečuje terénnu sociálnu prácu priamo v týchto komunitách.
Autor TASR
Košice 17. júla (TASR) - V košickej mestskej časti Nad jazerom začali vo štvrtok (16. 7.) búrať nelegálnu osadu Lubina. Dotklo sa to siedmich rodín, ktoré sa presťahujú do obce v Maďarsku. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovala starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová. V osade žili ľudia z marginalizovanej rómskej komunity.
Celý proces je podľa starostky organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Príbytky si, ako tvrdí, zbúrali samotní obyvatelia, ktorí si zakúpili domy v maďarskej obci a presťahujú sa tam.
Na situáciu reagovalo aj mesto Košice. Tvrdí však, že problematiku nelegálnych osídlení nerieši jednorazovým búraním obydlí, ktoré by problém iba presunulo do inej lokality. „Od roku 2022 postupuje podľa schválenej Koncepcie postupného ukončovania bezdomovectva a riešenia nelegálnych osídlení na roky 2022 - 2030. Jednotlivé lokality sú zmapované, pravidelne monitorované a posudzované z hľadiska vlastníckych vzťahov, bezpečnosti, hygienických podmienok a ohrozenia života alebo zdravia,“ uviedol hovorca mesta Dušan Tokarčík.
Na území Košíc sa podľa magistrátu nachádza približne 13 nelegálnych osídlení. Sčítanie ľudí bez domova z októbra 2024 v nich zaznamenalo 1071 osôb, pričom terénni pracovníci odhadujú ich reálny počet približne na 1100. „Každá lokalita má odlišné podmienky. Niektoré osídlenia sa nachádzajú na mestských pozemkoch, iné na súkromných alebo štátnych parcelách, čo zásadne ovplyvňuje možnosti mesta konať,“ podotkol Tokarčík.
Košická samospráva deklaruje, že zabezpečuje terénnu sociálnu prácu priamo v týchto komunitách. Sociálni pracovníci pomáhajú obyvateľom pri vybavovaní dokladov, dávok, zdravotnej starostlivosti, školskej dochádzky detí, hľadaní zamestnania či riešení dlhov a bývania. Košice zároveň prevádzkujú komunitné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodiny na Luníku IX, ako aj komunitné centrum v sociálnom bytovom dome na Popradskej. Magistrát poukázal aj na sociálne byty a prestupné bývanie, ktoré boli zabezpečené aj pre rodiny, ktoré predtým žili v nelegálnych osídleniach. Deklaruje, že osobitnú pomoc poskytuje matkám s deťmi a rodinám v krízovej situácii.
Mesto tvrdí, že je pripravené podať pomocnú ruku, ale sociálne začlenenie nemôže byť jednostranný proces. „Pomoc možno úspešne poskytnúť predovšetkým tým, ktorí o ňu prejavia skutočný záujem, spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi, rešpektujú pravidlá, plnia si povinnosti a sú pripravení prevziať zodpovednosť za pridelené bývanie, jeho úhradu a starostlivosť o okolie,“ uviedol Tokarčík. Ako poznamenal, cieľom Košíc preto nie je iba odstrániť nelegálne obydlia, ale zabrániť tomu, aby po ich likvidácii vznikla ďalšia osada.
Celý proces je podľa starostky organizovaný prostredníctvom neziskového sektora. Príbytky si, ako tvrdí, zbúrali samotní obyvatelia, ktorí si zakúpili domy v maďarskej obci a presťahujú sa tam.
Na situáciu reagovalo aj mesto Košice. Tvrdí však, že problematiku nelegálnych osídlení nerieši jednorazovým búraním obydlí, ktoré by problém iba presunulo do inej lokality. „Od roku 2022 postupuje podľa schválenej Koncepcie postupného ukončovania bezdomovectva a riešenia nelegálnych osídlení na roky 2022 - 2030. Jednotlivé lokality sú zmapované, pravidelne monitorované a posudzované z hľadiska vlastníckych vzťahov, bezpečnosti, hygienických podmienok a ohrozenia života alebo zdravia,“ uviedol hovorca mesta Dušan Tokarčík.
Na území Košíc sa podľa magistrátu nachádza približne 13 nelegálnych osídlení. Sčítanie ľudí bez domova z októbra 2024 v nich zaznamenalo 1071 osôb, pričom terénni pracovníci odhadujú ich reálny počet približne na 1100. „Každá lokalita má odlišné podmienky. Niektoré osídlenia sa nachádzajú na mestských pozemkoch, iné na súkromných alebo štátnych parcelách, čo zásadne ovplyvňuje možnosti mesta konať,“ podotkol Tokarčík.
Košická samospráva deklaruje, že zabezpečuje terénnu sociálnu prácu priamo v týchto komunitách. Sociálni pracovníci pomáhajú obyvateľom pri vybavovaní dokladov, dávok, zdravotnej starostlivosti, školskej dochádzky detí, hľadaní zamestnania či riešení dlhov a bývania. Košice zároveň prevádzkujú komunitné centrum a nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodiny na Luníku IX, ako aj komunitné centrum v sociálnom bytovom dome na Popradskej. Magistrát poukázal aj na sociálne byty a prestupné bývanie, ktoré boli zabezpečené aj pre rodiny, ktoré predtým žili v nelegálnych osídleniach. Deklaruje, že osobitnú pomoc poskytuje matkám s deťmi a rodinám v krízovej situácii.
Mesto tvrdí, že je pripravené podať pomocnú ruku, ale sociálne začlenenie nemôže byť jednostranný proces. „Pomoc možno úspešne poskytnúť predovšetkým tým, ktorí o ňu prejavia skutočný záujem, spolupracujú so sociálnymi pracovníkmi, rešpektujú pravidlá, plnia si povinnosti a sú pripravení prevziať zodpovednosť za pridelené bývanie, jeho úhradu a starostlivosť o okolie,“ uviedol Tokarčík. Ako poznamenal, cieľom Košíc preto nie je iba odstrániť nelegálne obydlia, ale zabrániť tomu, aby po ich likvidácii vznikla ďalšia osada.