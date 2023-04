V košickej MHD platí nová tarifa, lístok si u vodiča už nekúpite

Košice 1. apríla (TASR) - Cestovný lístok u vodiča si už od soboty cestujúci košickou mestskou hromadnou dopravou (MHD) nekúpia. Dôvodom je zmena tarify, ktorá vstupuje do platnosti. Okrem tejto novinky zahŕňa aj rozšírenie cestovných lístkov o historický a akciový časový. TASR o tom informovala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) Vladimíra Bujňáková.



"Najväčšou zmenou je oficiálne zrušenie predaja cestovných lístkov u vodiča. Dôvodom sú existujúce možnosti kúpy lístkov cez predajné automaty, SMS alebo mobilné aplikácie a tiež zvýšenie bezpečnosti vodičov MHD," uviedla.



Po novom bude pre cestujúcich k dispozícii historický cestovný lístok, ktorý bude platiť v historických vozidlách na špeciálnych linkách. Lístok s platnosťou 24 hodín bude stáť päť eur, cena jednorazového historického lístka bude dve eurá. Cena zľavnených lístkov bude polovičná.



Do ponuky pribudne aj akciový cestovný lístok pre návštevníkov kultúrnych, športových a iných podujatí v meste, ktorý využijú na presun na podujatie a z neho. "Pri online nákupe vstupeniek na podujatie si záujemca bude môcť vybrať možnosť, že si chce zakúpiť aj akciový lístok na MHD. Zakúpiť sa bude dať cez mobilné aplikácie, aj ako klasický papierový lístok. Akciový lístok s platnosťou 24 hodín bude stáť 2,50 eura a šesťhodinový akciový lístok 1,50 eura," spresnila hovorkyňa.



Zmena tarify zároveň zahŕňa pozastavenie platnosti virtuálneho cestovného lístka do 15 sekúnd od aktivácie a zníženie aktivačného času z 90 sekúnd na 60. Bujňáková pripomína, že cestujúci musí vstúpiť do vozidla MHD už s platným virtuálnym cestovným lístkom.



Podrobnosti týkajúce sa zmeny tarify sú zverejnené na webovej stránke DPMK.