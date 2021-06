V košickej MHD pribudne 15 nových autobusov

Košice 3. júna (TASR) – Po košických cestách by malo ešte tento rok jazdiť 15 nových autobusov MHD. Stáť by mali necelých 3,15 milióna eur. Pre TASR to potvrdil primátor mesta Jaroslav Polaček.



„Po dlhých mesiacoch sa nám podarilo vyrokovať nové podmienky opcie, ktorú malo mesto Košice v minulosti na nákup nových autobusov uzavretú. Dodávateľ nám dal zľavu, ktorú sme požadovali,“ povedal. Podľa jeho slov na dodávke týchto autobusov mesto ušetrí takmer pol milióna eur. Tieto peniaze majú byť použité na ďalšie projekty v rámci dopravnej infraštruktúry.



Nákup autobusov odobrilo aj Ministerstvo financií (MF) SR. „Úver, ktorý na ne Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) vezme, podlieha súhlasu MF SR. Tento súhlas sme prednedávnom získali. Splátky nastavíme vo výške odpisov týchto autobusov v rámci ich životnosti,“ dodal. Podľa magistrátu by ich minimálna životnosť mala byť desať rokov. Záruka predstavuje 36 mesiacov, respektíve 200.000 najazdených kilometrov.



V súčasnosti jazdí v Košiciach ešte 22 z pôvodne 35 autobusov Solaris, ktoré boli zakúpené v rokoch 2000 až 2004. Termín dodania nových mestských celonízkopodlažných dvojnápravových autobusov Solaris Urbino 12 je v zmysle zmluvy najneskôr do 15. novembra.