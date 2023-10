V košickej nemocnici je hospitalizovaných 29 pacientov so žltačkou

PREČÍTAJTE SI AJ: Pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zakázali v Prešove návštevy

Košice 6. októbra (TASR) - V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice je v súčasnosti hospitalizovaných 29 pacientov s vírusovou hepatitídou typu A (VHA). Pre TASR to uviedla jej hovorkyňa Monika Krišková s tým, že pokiaľ by počet pacientov so žltačkou naďalej stúpal, sú pripravení aj na prípadnú reprofilizáciu lôžok. V Detskej fakultnej nemocnici (DFN) v Košiciach je počet lôžok pre pacientov s VHA možné zvýšiť najviac o päť.V UNLP Košice bolo pred týždňom hospitalizovaných desať pacientov so žltačkou.uviedla Krišková v súvislosti s nárastom počtu pacientov s VHA v uplynulých dňoch.DFN ešte v stredu (4. 10.) informovala o tom, že detské infekčné oddelenie (DIO) s kapacitou 25 detí je plné.uviedla v piatok pre TASR hovorkyňa DFN Zuzana Baníková.Na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s VHA upozornila tento týždeň aj prešovská nemocnica.