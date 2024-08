V košickej nemocnici predĺžili životnosť obličky po odobratí z tela

Košice 27. augusta (TASR) - Lekári v Transplantačnom centre košickej Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) použili pri odbere obličky od darcu po prvýkrát na Slovensku metódu tzv. hypotermickej mechanickej perfúzie. Táto technika umožňuje uchovávať darované obličky pred transplantáciou v lepšom stave. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



Oblička sa tak po odobratí z tela darcu pripojí na špeciálne zariadenie - čerpadlo, ktoré cez obličku prečerpáva špeciálny konzervačný roztok s teplotou štyri stupne Celzia. Tento prístroj zabezpečuje, že oblička zostáva "v chode", aj keď už nie je v tele, a zároveň sa ochladzuje, čo spomaľuje jej poškodenie.



"Oblička je pripojená k perfúznemu zariadeniu pomocou jednorazovej sterilnej súpravy a obličková tepna je k prístroju pripojená pomocou špeciálnej kanyly. Orgány môžu byť počas perfúzie okysličené za pomoci membránového oxygenátora, ktorý je integrovaný v perfúznom okruhu. Hodnoty prietoku a tlaku je možné počas perfúzie sledovať a ich hodnoty sa zobrazujú na displeji zariadenia," vysvetlil technologickú novinku primár transplantačného oddelenia Igor Gaľa.



Štandardne by sa mala oblička po vybratí z tela darcu transplantovať čím skôr, maximálne do 24 hodín. Vďaka novému postupu však podľa nemocnice môžu lekári uchovávať obličku až 48 hodín pred samotnou transplantáciou. "Dáva nám to viac času na prípravu pacienta na transplantáciu a zabezpečenie čo najlepšieho priebehu transplantácie. Týmto spôsobom sa znižuje riziko, že by oblička po transplantácii nefungovala správne," uviedol primár.



Nemocnica informovala, že novinka je obzvlášť užitočná pri darcoch, ktorí majú vyšší vek alebo u ktorých sa očakáva, že ich obličky budú dlhšie mimo tela, než sa dostanú k príjemcovi. Tiež je veľmi nápomocná, ak je potrebná kombinovaná transplantácia, napríklad obličky spolu so srdcom alebo pečeňou. Použitie mechanickej perfúzie je ideálne u tzv. marginálnych darcov, u ktorých sa výrazne zlepšuje potransplantačný priebeh. Okrem toho hypotermická mechanická perfúzia vytvára priestor na posúdenie životaschopnosti a kvality transplantovaného orgánu. "Vďaka inovatívnej metóde sa výrazne zvyšuje šanca, že darované obličky budú po transplantácii fungovať správne a pacienti, ktorí ich dostanú, budú mať lepšie vyhliadky na uzdravenie," skonštatoval Gaľa.



Mechanická perfúzia predstavuje podľa lekára Davida Adandedjana z I. chirurgickej kliniky UNLP najmodernejší spôsob uchovávania orgánov pred ich transplantáciou. "Doteraz sme obličky po ich odobratí uchovávali v sterilnej ľadovej drti, po novom ich môžeme uložiť do perfúzora," uviedol. Umožňuje to podľa neho aj zachrániť väčší počet pacientov.