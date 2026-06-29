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V košickej nemocnici za tri dni ošetrili pre extrémne horúčavy 20 ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Extrémne teplé počasie trápi v týchto dňoch Slovensko vrátane Košického kraja.

Autor TASR
Košice 29. júna (TASR) - V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v dôsledku extrémnych horúčav počas troch dní od piatka (26. 6.) do nedele (28. 6) v urgentných ambulanciách ošetrili spolu 20 ľudí. „Nešlo len o seniorov, ale kolapsy z tepla postihli aj ľudí v strednom veku,“ uviedla pre TASR hovorkyňa UNLP Ladislava Šustová.

Išlo podľa nej prevažne o kolapsy z dehydratácie, ale aj srdcové zlyhávania a tiež problémy s vysokým tlakom. 

Extrémne teplé počasie trápi v týchto dňoch Slovensko vrátane Košického kraja. V niektorých lokalitách v nedeľu teplota presiahla 39 stupňov Celzia. V pondelok platí pre okresy Košického kraja výstraha SHMÚ pred vysokými teplotami tretieho a druhého stupňa.
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