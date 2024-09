V košickej nemocnici začali očkovaciu sezónu proti chrípke

Košice 27. septembra (TASR) - Univerzitná nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach začala v piatok sezónu očkovania proti chrípke. V jej Vakcinačnom centre na Rastislavovej ulici bude možné dať sa zaočkovať proti tomuto ochoreniu každý utorok, stredu a štvrtok v čase od 8.00 do 14.30 h. Tiež sa možno dať súčasne zaočkovať aj proti ochoreniu COVID-19.



"Na očkovanie nie je potrebné sa vopred objednať, podmienkou je byť zdravý bez príznakov respiračného ochorenia. V prípade pochybností je v centre lekár, ktorý posúdi zdravotný stav záujemcu o očkovanie. Sme pripravení zaočkovať 400 až 500 ľudí za týždeň. V prípade veľkého záujmu môžeme očkovacie kapacity zvýšiť," povedal na tlačovej konferencii zástupca prednostu Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Martin Novotný.



Podľa UNLP je očkovanie najúčinnejšou prevenciou proti chrípke a pomáha znižovať riziko vážnych komplikácií. Prednosta kliniky Pavol Jarčuška pripomenul, že respiračné infekcie sú najčastejším dôvodom užívania antibiotík, pričom rezistencia na ne stúpa. "Samotná chrípka nie je dôvodom na to, aby sme antibiotiká dávali, ale bakteriálne komplikácie už sú," spresnil s tým, že očkovanie môže zabrániť potrebe ich užívania.



V rámci piatkového očkovacieho dňa vo Vakcinačnom centre sa proti chrípke mohli dať zaočkovať zdravotníci UNLP. Ako povedal riaditeľ nemocnice Ľuboslav Beňa, ich očkovanie prispieva k celkovému zníženiu cirkulácie vírusu chrípky v nemocnici, a tým aj riziku prenosu tohto ochorenia na pacientov. "Zároveň je našou prioritou zabezpečiť plynulý chod nemocnice a minimalizovať nedostatok zdravotníckeho personálu počas chrípkovej sezóny," dodal.



Podľa epidemiológov sa chrípková sezóna na severnej pologuli oficiálne začína od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka, teda začiatkom októbra, a pretrváva približne do začiatku mája. Medzi rizikové skupiny patria tehotné ženy, ľudia nad 59 rokov, deti od šiestich mesiacov do piatich rokov, osoby s chronickými ochoreniami, zdravotnícki pracovníci či osoby žijúce v kolektívnych zariadeniach.



Vo Vakcinačnom centre UNLP vlani zaočkovali proti chrípke viac ako 700 ľudí. Okrem iného tu očkujú aj proti COVID-19 či HPV vírusu.