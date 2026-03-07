< sekcia Regióny
V košickej Šaci horela chata, príčinou mala byť propán-butánová fľaša
Polícia začala v súvislosti s udalosťou trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci.
Autor TASR
Košice 7. marca (TASR) - V mestskej časti Košice-Šaca horela v noci dvojpodlažná chata. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach. Polícia pre TASR uviedla, že požiar vznikol pravdepodobne vznietením plynov z propán-butánovej fľaše. Na mieste nebola zranená žiadna osoba.
K požiaru v chatovej oblasti došlo pred polnocou z piatka (6. 3.) na sobotu. Hasiči uviedli, že podľa oznamovateľa udalosti mu predchádzal silný výbuch. „Na mieste sa nachádzal zisťovateľ príčin vzniku požiarov HaZZ, ktorý predbežne vylúčil cudzie zavinenie a ako pravdepodobnú príčinu vzniku požiaru určil vznietenie plynov z propán-butánovej fľaše,“ spresnila pre TASR košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.
