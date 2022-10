V košickej spaľovni skončilo 450 kilogramov falzifikátov

Košice 7. októbra (TASR) - V košickej spaľovni tento týždeň zlikvidovali 302 párov falzifikátov značkových topánok, športové súpravy, mikiny, tepláky aj napodobeniny známych plastových stavebníc. Ako TASR informovala hovorkyňa Colného úradu Košice Katarína Daňková, celkovo išlo o 450 kilogramov falzifikátov porušujúcich práva v súvislosti s ochrannou známkou, respektíve duševným vlastníctvom.



Napodobeniny odhalili príslušníci finančnej správy v dopravných prostriedkoch, obchodoch a poštových zásielkach. V poštových zásielkach našli aj iný druh falošného tovaru, a to plastové emblémy na automobily s označením ochrannej známky. "Hodnota 57 kusov emblémov deklarovaná predávajúcim z tretej krajiny bola v sume 115 eur v zjavnom nepomere so skutočnou cenou originálov, ktorá sa na trhu pohybuje vo výške viac ako 1000 eur," uviedla. Do skladu zadržaného tovaru pribudla aj napodobenina kabelky označená ochrannou známkou známej značky, pričom obdobný originálny výrobok by podľa jej slov stál 5000 eur.



Daňková pripomenula, že pred samotným zničením sa tovar stáva po jeho zaistení majetkom štátu. Podľa jej slov často nespĺňa, z hľadiska bezpečnosti a zdravotnej spôsobilosti pri jeho používaní, limitnú koncentráciu škodlivých chemických látok. "Teda okrem ochrany práv duševného vlastníctva chráni finančná správa výkonom svojich povinností aj samotného spotrebiteľa," dodala.