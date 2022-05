V košickej UNLP je hospitalizovaných 20 pacientov s COVID-19

Košice 31. mája (TASR) - Počet pacientov s ochorením COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice počas mája postupne klesá. Kým začiatkom mesiaca evidovali viac než 50 pacientov s týmto ochorením, v súčasnosti je ich 20. Žiaden z nich nie je v kritickom stave. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



"Situácia je stabilná s klesajúcim trendom, avšak počet pacientov klesá oveľa pomalšie, ako by sme si priali. Väčšinou ide o starších pacientov s chronickými diagnózami, priemerný vek hospitalizovaných je 72 rokov. Najstarší pacienti majú nad 90 rokov, ale máme aj pacientov vo veku 48 rokov či päťdesiatnikov," uviedol prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Martin Novotný s tým, že väčšina pacientov nie je očkovaných, prípadne nemali ukončenú vakcináciu.



Na umelej pľúcnej ventilácii už niekoľko týždňov UNLP nemá žiadnych pacientov. "Pokiaľ si to zdravotný stav pacienta vyžaduje, je umiestnený na JIS na klinike infektológie," dodala Krišková. Lôžka pre pacientov s COVID-19 zostali vyčlenené už len na uvedenej klinike, a to v počte 52.



V súčasnosti má nemocnica na takzvanej covidovej PN viac ako 40 zamestnancov, čo považuje za priaznivé.