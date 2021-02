V košickej UNLP mali už takmer sto pôrodov rodičiek s COVID-19

Košice 18. februára (TASR) – V pôrodnici v takzvanej covidovej zóne Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach zaznamenali už 95 pôrodov rodičiek s ochorením COVID-19, prípadne s podozrením naň. Podľa PCR testov, ktoré sa bábätkám robia výterom z hrdla, sa ani jedno nenarodilo s týmto ochorením, oznámila vo štvrtok nemocnica.



"Šíriace sa informácie privádzajú rodičky do stresu a potom k nám prichádzajú s obavami. Môžem ubezpečiť všetky infikované rodičky, že u nás nájdu nielen oporu, ale aj profesionálnu opateru. Každý ľudský život má obrovskú hodnotu a s tým vedomím prichádzame do práce," odkazuje budúcim mamičkám primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Ladislav Rosocha.



Prvý takýto pôrod rodičky bez komplikácií odviedli 18. októbra 2020. Obavy z nákazy u zdravotníkov pretrvávajú aj napriek špeciálnemu obleku a ochranným prvkom. "Začiatky sú za nami, no strach ostáva. Už sme sa naučili aj v tej rýchlosti, s akou pôrody prichádzajú, vystrojiť sa tak, aby sme predišli nákaze, aj keď je to veľký stres, myslieť na všetko naraz za veľmi krátky čas," priblížila pôrodná asistentka Cecília Kapustová.



Takzvaný covidový pôrod je vedený za prísnych hygienicko-epidemiologických pravidiel. Po pôrode zdravotníci odídu z pôrodnej sály cez filtračnú (čistiacu) zónu, kde sa vo zvýšenej miere používajú dezinfekčné prostriedky, aby zabránili kontaminácii ostatných priestorov na oddelení.



"Každému novorodencovi robíme 24 hodín po pôrode PCR test výterom z hrdla. Doposiaľ žiadne bábätko, ktoré sa u nás narodilo matke s ochorením COVID-19, nebolo pozitívne," uviedla Iveta Kostelníková, primárka neonatologického oddelenia, kde sa starajú o novorodencov. "Uprednostňujeme dojčenie ako základný nástroj na budovanie imunity novorodencov. Ak si to matka želá, umiestnime dieťa k nej na izbu, samozrejme, ak nemá klinické príznaky ochorenia a jej zdravotný stav, ako aj zdravotný stav dieťaťa to dovoľujú. Ak je matka s dieťaťom, musí mať na tvári respirátor a dôsledne dodržiavať pravidlá hygieny," dodala.



Dobrou správou pre matky, ktoré prekonali COVID-19 s miernym priebehom, je, že podľa dostupných údajov neexistuje prípad, ktorý mal súvislosť s poškodením plodu, alebo by viedol k vzniku nejakej vrodenej vývojovej chyby. Komplikácie sa vyskytli u matiek a plodov so závažným priebehom ochorenia, ktorému napomohli rizikové faktory ako obezita, cukrovka či pokročilý vek matky. V UNLP u žiadnej mamičky po pôrode nezaznamenali komplikovaný priebeh COVID-19, teda nebol potrebný presun na infektologické lôžko.



"Po skúsenostiach s náladami COVID pozitívnych rodičiek uprednostňujem prevenciu, preto odporúčam ženám, ktoré plánujú otehotnieť, aby zvážili vakcináciu ešte pred graviditou," konštatoval Rosocha.