V Košiciach sa narodil chlapec vážiaci viac ako päť kilogramov

Košice 9. októbra (TASR) - Dieťa s hmotnosťou viac ako päť kilogramov sa narodilo v košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP). Pôrod cisárskym rezom prebiehal bez komplikácií, narodený chlapček je zdravý. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



K pôrodu došlo pred pár dňami v pôrodnici na Rastislavovej ulici, dieťa malo pri narodení 5050 gramov a 54 centimetrov. "Je to skutočne rarita. Naposledy sme privítali na svet bábätko s pôrodnou hmotnosťou nad päť kilogramov pred troma rokmi," uviedla primárka neonatologického oddelenia Iveta Kostelníková.



Pôrod viedla zástupkyňa primára gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Júlia Frívaldská. "Aj napriek väčšej hmotnosti dieťatka sme sa pripravovali na prirodzený pôrod, priala si to tak aj mamička, pri takom veľkom dieťatku sa to však podarí málokedy. Preto sme pôrod napokon ukončili sekciou," priblížila.



Pre mamu Ľudmilu je to jej prvé dieťa. Chlapec nemal novorodeneckú žltačku. Hoci väčšie deti sa rodia mamičkám s cukrovkou, lekárky predpokladajú, že v tomto prípade zohrala svoju úlohu skôr genetika, keďže aj otec dieťaťa sa narodil ako veľké bábätko, hoci 5000 gramov neprekonal.



Za uplynulých päť rokov sa v UNLP na Rastislavovej ulici narodili tri deti nad päť kilogramov. Zakaždým to boli chlapci, najťažší v roku 2019 vážil 5180 gramov.