V košickej UNLP stúpa počet pacientov s COVID-19, návštevy zakázali

Košice 16. septembra (TASR) – V košickej Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) stúpajú počty pacientov s ochorením COVID-19, aktuálne je ich hospitalizovaných 43. Stúpa pritom aj počet kriticky chorých. Z hospitalizovaných pacientov nebolo zaočkovaných 93 percent, informovala vo štvrtok hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



"Na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených osem ťažko chorých, ďalší deviati na JIS potrebujú neinvazívny vysokoprietokový kyslík. Vzhľadom k rýchlosti šírenia ochorenia COVID-19 považujeme za nevyhnutné prijať nové opatrenia, ktorými posilníme ochranu zdravia a bezpečnosť pacientov, ale aj našich zdravotníkov," uviedol generálny riaditeľ UNLP Ján Slávik.



V druhej najväčšej nemocnici na Slovensku od štvrtka obmedzujú voľný pohyb osôb na minimum a zavádzajú zákaz návštev až do odvolania. Každý, kto vstupuje do UNLP, musí mať prekryté dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu FFP2.



Pacienti sa musia podrobiť centrálnej triáži pred vstupom na jednotlivé pracoviská. "Na centrálnej triáži dostanú všetky vstupujúce osoby náramok, ktorý umožní nášmu personálu ľahko identifikovať, či je pacient rizikový alebo nie. Biely náramok dostanú nerizikoví pacienti. Pokiaľ u pacienta pri vstupe náš personál zaznamená zvýšenú teplotu a prejavy respiračného ochorenia, označí ho červeným náramkom, pretože ide o rizikového pacienta, respektíve pacienta s potvrdeným ochorením COVID-19," vysvetlil výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa.



Ak personál identifikuje rizikového pacienta, okamžite kontaktuje príslušné oddelenie. Manažovanie zdravotnej starostlivosti oňho sa následne realizuje v špecifickom režime. "Pokiaľ ide o plánované vyšetrenia v ambulanciách, chceme požiadať našich pacientov, aby aj naďalej využívali telefonické triedenie a objednávanie. Objednaným pacientom odporúčame prísť na dohodnutý čas s kratším predstihom," dodal Beňa.



Výnimku zo zákazu návštev majú osoby v paliatívnej starostlivosti, ťažko chorí alebo umierajúci. "O možnosti návštevy takéhoto pacienta rozhoduje vedúci lekár pracoviska, prípadne službukonajúci lekár. Povolené sú aj návštevy kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým alebo umierajúcim," skonštatoval generálny riaditeľ.



Pacienti sa nateraz nebudú môcť pohybovať voľne po areáli nemocnice okrem lôžkového oddelenia, kde sa nachádzajú. Sprievod má pacient povolený výhradne v opodstatnených prípadoch, ako sú hendikepovaní pacienti či detský pacient. Priniesť alebo odniesť osobné veci možno hospitalizovaným denne od 15.00 do 16.00 h.