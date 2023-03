V košickej UNLP v rámci prevencie bezplatne zmerajú očný tlak

Košice 14. marca (TASR) - Vnútroočný tlak si v týchto dňoch môžu záujemcovia dať bezplatne odmerať na pracoviskách Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach. Ide o preventívnu aktivitu v rámci Svetového týždňa glaukómu. Informovala o tom vedúca komunikačného odboru UNLP Ladislava Šustová.



Preventívne vyšetrenie vnútroočného tlaku môže včas odhaliť druhú najčastejšiu príčinu slepoty - zelený zákal, medicínsky zvaný glaukóm. Aktivita prebieha v utorok a štvrtok (16. 3.) od 9.00 do 14.00 h na Rastislavovej 43 v ambulancii pre glaukóm vo IV. pavilóne na prvom poschodí a v stredu (15. 3.) od 10.00 do 14.00 h na Triede SNP v očnej ambulancii v poliklinike na šiestom poschodí.



Zelený zákal patrí medzi ochorenia oka spojené s poškodením zrakového nervu. Vyskytuje sa u zhruba dvoch percent dospelej populácie nad 40 rokov, ale objavuje sa už aj v ranom veku u detí i novorodencov, pričom dôležitú úlohu zohráva genetika. Ochorenie väčšinou postupuje pomaly bez výraznejších príznakov. Spája sa so zvýšeným vnútroočným tlakom, ktorý pacient nemusí vôbec pociťovať. "Pacienti, ktorých toto ochorenie postihne, však môžu pociťovať aj nenápadné príznaky ako mierne bolesti hlavy, pobolievanie očí, bolesť 'za očami', únavu očí. Vyskytuje sa aj akútna forma glaukómu, keď pacient vyhľadá lekára s bolesťami hlavy, očí, začervenaním očí či poklesom videnia," priblížila primárka očného oddelenia Barbora Horváthová.



Pri bežnom vyšetrení môže očný lekár zistiť určité príznaky, ktoré môžu viesť k podozreniu na toto ochorenie. Na určenie diagnózy glaukómu je však potrebné kompletné očné vyšetrenie. "U pacientov s podozrením na glaukóm je okrem zmerania vnútroočného tlaku potrebné vyšetriť aj zrakový nerv, zorné pole pomocou perimetrického vyšetrenia a ďalšie špecializované vyšetrenia," doplnila primárka.