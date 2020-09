V košickej železničnej nemocnici zakázali návštevy

Košice 26. septembra (TASR) – V košickej železničnej nemocnici platí od soboty zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach, a to vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. TASR o tom informovala za sieť nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



"Zákaz platí do odvolania. Zároveň sú do odvolania zrušené aj bohoslužby v nemocničnej kaplnke," uviedla Fedáková.



Epidemiologická situácia na Slovensku sa aktuálne zhoršuje, stúpa počet pozitívne testovaných vrátane prípadov v najrizikovejšej skupine nad 65 rokov.