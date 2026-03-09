< sekcia Regióny
V košickej Železničnej nemocnici zrekonštruovali operačné centrum
Obnova zahŕňala operačný trakt s novou operačnou sálou s kompletným vybavením, centrálnu sterilizáciu či inštaláciu novej trafostanice.
Autor TASR
Košice 9. marca (TASR) - V košickej Železničnej nemocnici zrekonštruovali operačné centrum a oddelenie centrálnej sterilizácie. V pondelok ich slávnostne uviedli do prevádzky. Investícia podľa predstaviteľov spoločnosti Agel dosiahla zhruba dva milióny eur a chystané sú ďalšie miliónové investície do rozvoja nemocnice.
Obnova zahŕňala operačný trakt s novou operačnou sálou s kompletným vybavením, centrálnu sterilizáciu či inštaláciu novej trafostanice. Zámerom je zvýšenie produkcie, kvality a rozšírenie poskytovaných medicínskych služieb. „Nová operačná sála a zrekonštruovaná centrálna sterilizácia nám umožnia navýšiť počet aj spektrum operačných výkonov. Sústredíme sa predovšetkým na ortopedické operačné výkony, na ktoré musia dnes pacienti dlho čakať,“ uviedol generálny riaditeľ nemocníc Košického medicínskeho klastra František Sabol.
Investičné náklady v Železničnej nemocnici v tejto etape sú podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Agel Tomáša Lučkaia viac ako 1,2 milióna eur na stavebnú časť a ďalších zhruba 700.000 až 800.000 eur do zdravotníckeho vybavenia a nákupu nových prístrojov. „Samozrejme, nekončíme, boli sme úspešní v rámci eurofondovej výzvy a pre nemocnicu sme získali ďalšie tri milióny eur, ktoré budú použité na rekonštrukciu ambulantného traktu a vznik regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Táto rekonštrukcia, aj všetky ostatné rekonštrukcie, ktoré momentálne vykonávame v rámci klastra Košice, má za cieľ jednoznačne skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a zjednotenie pod jednu značku,“ povedal Lučkai novinárom.
Železničná nemocnica, ktorú vlani v októbri prevzal Agel od spoločnosti Penta Hospitals, je súčasťou Košického medicínskeho klastra spolu s fakultnou nemocnicou a kardiocentrom Agel v košickej Šaci či budovaným centrom následnej a rehabilitačnej liečby v Kechneci. Koncom apríla sa podľa Sabola chystá aj otvorenie zrekonštruovanej polikliniky v areáli košických oceliarní U. S. Steel.
Obnova zahŕňala operačný trakt s novou operačnou sálou s kompletným vybavením, centrálnu sterilizáciu či inštaláciu novej trafostanice. Zámerom je zvýšenie produkcie, kvality a rozšírenie poskytovaných medicínskych služieb. „Nová operačná sála a zrekonštruovaná centrálna sterilizácia nám umožnia navýšiť počet aj spektrum operačných výkonov. Sústredíme sa predovšetkým na ortopedické operačné výkony, na ktoré musia dnes pacienti dlho čakať,“ uviedol generálny riaditeľ nemocníc Košického medicínskeho klastra František Sabol.
Investičné náklady v Železničnej nemocnici v tejto etape sú podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Agel Tomáša Lučkaia viac ako 1,2 milióna eur na stavebnú časť a ďalších zhruba 700.000 až 800.000 eur do zdravotníckeho vybavenia a nákupu nových prístrojov. „Samozrejme, nekončíme, boli sme úspešní v rámci eurofondovej výzvy a pre nemocnicu sme získali ďalšie tri milióny eur, ktoré budú použité na rekonštrukciu ambulantného traktu a vznik regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Táto rekonštrukcia, aj všetky ostatné rekonštrukcie, ktoré momentálne vykonávame v rámci klastra Košice, má za cieľ jednoznačne skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a zjednotenie pod jednu značku,“ povedal Lučkai novinárom.
Železničná nemocnica, ktorú vlani v októbri prevzal Agel od spoločnosti Penta Hospitals, je súčasťou Košického medicínskeho klastra spolu s fakultnou nemocnicou a kardiocentrom Agel v košickej Šaci či budovaným centrom následnej a rehabilitačnej liečby v Kechneci. Koncom apríla sa podľa Sabola chystá aj otvorenie zrekonštruovanej polikliniky v areáli košických oceliarní U. S. Steel.