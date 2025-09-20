< sekcia Regióny
V košickej zoo otvorili novú vyhliadku na medvede hnedé
Realizovaný projekt Údolie medveďov v zoo zahŕňal aj nové oplotenie areálu s dĺžkou takmer 600 metrov. Zastrešená terasa sa skladá z dvoch častí, ktoré sú z prednej strany presklené.
Autor TASR
Košice 20. septembra (TASR) - Novú vyhliadku pre návštevníkov na chované medvede hnedé v sobotu slávnostne otvorili v košickej zoologickej záhrade. Vyhliadková terasa pri výbehu ponúka výnimočný pohľad na zástupcov tejto najväčšej šelmy Slovenska.
„Z finančnej podpory z envirofondu sme zrekonštruovali už nevyhovujúce vonkajšie oplotenie areálu. Zo strany návštevníkov pribudlo niekoľko metrov štvorcových presklených plôch, cez ktoré môžu návštevníci priamo pozorovať medvede. Dve vyhliadkové terasy sú prístupné aj pre invalidov alebo mamičky s kočíkmi a ponúknu komfortný pohľad do života medveďa hnedého aj v prípade nepriaznivého daždivého počasia,“ priblížil pre TASR riaditeľ zoo Erich Kočner. Zoo podľa neho prezentuje medveďa hnedého v jeho prirodzenom prostredí tak, aby to bolo bezpečné pre zviera aj návštevníka.
Novú vyhliadku otvorili na akcii „Zaži zoo zblízka!“ za účasti košického primátora Jaroslava Polačeka. Súčasťou programu bolo aj komentované kŕmenie pánd červených s dvomi prírastkami.
Košická zoo začala písať históriu chovu medveďov hnedých v roku 1988, keď doviezla pár osemmesačných mláďat - samca Kuba a samicu Maťu. Aktuálne sa už piaty rok zoo zapája do rehabilitácie opustených mláďat, ktorých návrat do voľnej prírody nie je možný. V súčasnosti chová sedem medveďov.
