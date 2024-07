V košickej zoo počas horúčav sprchujú rôzne druhy zvierat

Košice 18. júla (TASR) - Košická zoologická záhrada (zoo) pokračuje s opatreniami v súvislosti s horúcim počasím. Jedným z nich je aj sprchovanie rôznych druhov zvierat. Pre TASR to uviedol hlavný zoológ Patrik Pastorek, podľa ktorého si to užívajú najmä byvoly vodné a africké pštrosy dvojprsté.



"Byvoly vodné, ktoré to majú už aj vo svojom mene, vyhľadávajú vodu, kde sa vedia schladiť počas horúcich dní. Zároveň si na telo nanesú aj vrstvu bahna, ktorá ich chráni pred dotieravým hmyzom," spresnil.



Čo sa týka pštrosov, tie sa vedia efektívne schladiť mávaním krídel. Sprcha osviežujúcej vody im však podľa Pastoreka zakaždým padne vhod.



Pred horúčavami chránia zvieratá aj vybudované prístrešky, remízky stromov alebo vnútorné priestory. "Počas týchto horúcich dní upravujeme zvieratám kŕmne dávky. Obsahujú viac šťavnatých krmív bohatých na vodu," dodal.