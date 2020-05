Košická zoo sa rozrástla o pandy červené

Košice 9. mája (TASR) – V novej sezóne pribudli do košickej zoologickej záhrady (zoo) pandy červené, doposiaľ ich nechovali. Pre TASR to za zoo uviedla Eva Malešová. Podľa jej slov je panda červená ohrozená vyhynutím najmä z dôvodu straty biotopu a z dôvodu lovu.



„Dvaja bratia Daeng a Thimpi prišli zo Zooparku Chomutov. Narodili sa v júni minulého roku, čiže ide o dospievajúce samce,“ povedala s tým, že ide o šelmy, ktoré sa dožívajú 14 rokov. Živia sa predovšetkým listami bambusov, ale v jedálničku majú aj bobule, vajcia a malé živočíchy. Pôvodným domovom pánd sú Himaláje.



Ich zaujímavosťou je tzv. palec, ktorý však nie je skutočným prstom. „Je to výrastok zápästnej kosti. Pandám slúži ako pomôcka na priťahovanie vetvičiek pri kŕmení. Táto zvláštnosť sa prejavuje aj pri ich kolísavej chôdzi, keďže predné končatiny majú vytočené dovnútra,“ uviedla Malešová.



Návštevníci môžu v košickej zoo vidieť pandy červené vo voliére oproti levici.