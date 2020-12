V košickej zoo sa aj počas zimy rodia mláďatá

Košice 11. decembra (TASR) - Zoologická záhrada Košice sa aj v období nástupu zimy teší z príchodu mláďat. V uplynulých dňoch zaznamenala najmenej desať prírastkov, ktoré potešili chovateľov. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu košickej zoo Eva Malešová.



K prírastkom patrí žrebček v skupine zebier Chapmanových, dve mláďatá antilopiek jeleňovitých, či potomok zatiaľ neznámeho pohlavia pekari bielopáseho. "Aj keď ide o obdobie, ktoré v našich zemepisných šírkach nespájame s príchodom mláďat, v zoologických záhradách je to vzhľadom na pôvod zvierat iné. Tak napríklad, pekari bielopásy pochádza z Južnej Ameriky, zebry z Afriky, antilopky jeleňovité z Ázie. Je prirodzené, že ani chov v európskych podmienkach neovplyvní ich biorytmus," vysvetlil zoológ Patrik Pastorek.



V týchto dňoch sú exotické druhy v chovateľskom zázemí. Väčšinu zvierat však môžu návštevníci obdivovať v celoročne obývaných výbehoch. Patria k nim šelmy, ako sú pandy červené, leopardy čínske, manuly, ale napríklad aj rysy, ktoré sa v letných mesiacoch ukrývajú v korunách stromov. Mimoriadny zážitok ponúkajú dve akčné medvieďatá Filip a Máša, ktoré našli v košickej zoo nový domov po tom, ako v prírode prišli o matku. Ani tzv. primátorské výbehy neostávajú počas zimy prázdne. Okrem viacerých druhov lám, oviec či kôz vzbudzuje pozornosť sedemročná samica jaka domáceho Debija, ktorá prišla do Košíc pred pár dňami zo Zoo Riga. Zážitky ponúka aj sto metrov vzdialený výbeh kozorožcov sibírskych s dominantným statným samcom Cezarisom, ktorý pricestoval do Košíc z litovskej Zoo Kaunas.



Celoročne otvorenú košickú zoo navštívilo od začiatku roka takmer 216.000 návštevníkov, lákadlom sa stala najmä pre rodiny s deťmi.