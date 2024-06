VIDEO: V košickej zoo sa od začiatku roka narodilo vyše 120 mláďat

Košice 19. júna (TASR) - V košickej zoologickej záhrade sa od začiatku tohto roka narodilo viac ako 120 mláďat. Najviac prírastkov zaznamenali na úseku vtákov, kde sa prvýkrát v histórii zoo vyliahli husi vrchovské a uškáne biele tibetské, k nemenej zaujímavým však patria aj výry skalné, ary horské, ale aj tučniaky. TASR o tom informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu košickej zoo Eva Malešová.



"Opätovne sa nám podarilo rozmnožiť plameniaky ružové. Nateraz ide o jedno mláďa, ktoré umelo odchovávame. K takýmto krokom pristupujeme iba výnimočne. V tomto prípade to bolo na popud chovateľov, ktorí pozorovali samicu bez záujmu o znášku," vysvetlil hlavný zoológ Patrik Pastorek. V súčasnosti je mláďa v starostlivosti ošetrovateľov, ktorí mu zabezpečujú pravidelný prísun špeciálnej kašovitej potravy. Asi po šiestich týždňoch sa mláďa postupne zoznámi s 20-členným kŕdľom, ktorý pozostáva z troch druhov.







Doteraz sa v zoo podarilo odchovať mláďatá plameniaka červeného a ružového. Vzrastom nižšie a zatiaľ mladé plameniaky čilské čakajú na svoju príležitosť.



Po troch rokoch sa v zoo opäť narodil urzon stromový. "Chovatelia tento prírastok považujú za veľký úspech. Samica, ktorá v minulosti priviedla na svet mláďa cisárskym rezom, tentokrát porodila spontánne a o mláďa sa vzorne stará," priblížila Malešová. Urzon stromový sa síce podobá na dikobraza, no v skutočnosti má bližšie k morčatám. Líši sa aj v tom, že si nehrabe nory, ale naopak vie výborne šplhať.



Na úseku Afriky pribudlo v stádach antilop viac mláďat. Najnovšie ide o prírastok antilopy losej, ktorá patrí k najväčším antilopám na svete. Je to samček, ktorý je vo výbornej kondícii. K najviac obľúbeným druhom v zoo patria surikaty vlnkavé. Skupina sa v tomto roku rozrástla o tri mláďatá, o ktoré sa starajú všetci členovia. Hneď pri vstupe do zoo môžu návštevníci sledovať dvojčatá lemurov kata. Tieto poloopice z Madagaskaru sú veľkým lákadlom najmä pre deti. Zaujímavé sú výraznými očami a dlhým pruhovaným chvostom, ktorý im slúži na vzájomnú komunikáciu. "Zoologická záhrada chová v súčasnosti 2000 jedincov v 320 druhoch," doplnila Malešová.



Košická zoo sa teší záujmu návštevníkov, v utorok (18. 6.) ich od začiatku roka privítala už 100.000.