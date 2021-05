V košickej zoo sa prvýkrát narodil urzon

Na snímke najohrozenenejší zobákorožec tariktik (Penelopides panini panini). Samčeka a samičku v týchto dňoch doviezli do košickej zoo zo zoo Praha. Košice, 11. mája 2021. Foto: TASR František Iván

Košice 11. mája (TASR) – Košická zoologická záhrada ako prvá na Slovensku odchovala urzona stromového. Mláďa menom Hugo prišlo na svet v apríli cisárskym rezom. Tento zákrok bol podľa chovateľov nevyhnutný, keďže priebežne veterinárne vyšetrenia ukazovali na väčší plod.priblížil pre TASR zoológ Patrik Pastorek. Urzon býva samotár a na stromoch hľadá úkryt, ale aj svoju potravu ako púčiky, listy, kôru či kvety.Podobne ako morčatá aj urzony sa rodia dobre vyvinuté, s otvorenými očami a sú osrstené. V dospelosti vážia 3,5 až sedem kilogramov, gravidita trvá približne 210 dní. Samica rodí jedno, výnimočne dve mláďatá. Otec mláďaťa pochádza zo Zoo Olomouc, samicu doviezli do Košíc z Miškovca.Lákadlom pre návštevníkov košickej zoo je tiež nový vzácny druh. Zobákorožec tariktik pochádza z filipínskych ostrovov a je jedným z najohrozenejších zobákorožcov na svete.Svojím spôsobom života je totiž viazaný na neporušené dažďové pralesy, ktoré človek ničí. To spôsobilo aj vyhubenie jedného z poddruhov.uviedol Pastorek. Do Košíc doviezli pár zobákorožčov v uplynulých dňoch z pražskej zoo na odporúčanie európskeho koordinátora. Na Slovensku tento druh chová iba košická zoo. Návštevníci ho môžu stretnúť v bažantnici oproti areálu Altaj.