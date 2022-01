V košickej zoo si možno adoptovať leva i rybku

Košice 8. januára (TASR) - Košická zoologická záhrada zaznamenala počas minulého roka takmer 80 adopcií zvierat. Tento spôsob finančnej podpory zoo využívajú jednotlivci, rodiny s deťmi, školské kolektívy, ale i samosprávy či firmy, pre ktoré je to istou formou reklamy.



"V posledných rokoch sa adopcia stala netradičným darčekom pri rôznych príležitostiach, svadby nevynímajúc. Časť adoptívnych rodičov tvoria návštevníci, ktorí sa pre adopciu rozhodnú spontánne počas návštevy zoo. Minimálne 50-percentné zastúpenie majú stáli adoptívni rodičia, ktorí takto prejavujú svoje sympatie buď tomu istému zvieraťu, alebo si vyberajú z aktuálneho zoznamu. V tejto kategórii máme aj rekordérov, ktorí takto finančne prispievajú najmenej desať rokov," uviedla pre TASR vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.



Medzi najobľúbenejšie zvieratá patria surikaty vlnkavé, kozy i ovce kamerunské, lamy, sovy, ary, muflóny, ale aj primáty či šelmy. Zoologická záhrada ponúka na adopciu takmer 250 zvierat. Takto získané prostriedky využíva na nákup krmiva, ale aj na tzv. enrichment, čiže obohacovanie života zvierat, či úpravu chovných zariadení. Len desať eur na rok zaplatia adoptívni rodičia za rybu klauna očkatého, ktorý je aj najlacnejší. Najdrahšie sú šelmy, adopcia leoparda stojí 1000 eur, leva púšťového až 1400 eur. Každý adoptívny rodič dostane zo zoo adopčnú listinu a jeho meno je zverejnené v areáli aj na webovej stránke zoo.



V roku 2021 finančne podporili košickú zoo i viaceré organizácie, a to formou darovacích zmlúv. "Každú pomoc si nesmierne vážime. Jej pridanou hodnotou je všestranná náklonnosť darcov, ktorí prechovávajú k zoo priateľský vzťah. Všeobecnú priazeň verejnosti sme ocenili aj v prvom štvrťroku, keď pandémia naše brány zatvorila a my sme mohli ponúknuť len permanentky na lepšie časy. Za dva týždne prejavilo o ne záujem niekoľko desiatok potenciálnych návštevníkov, ktorí si v tomto nepriaznivom období kúpili vstupenky za necelých 4000 eur," doplnila Malešová.