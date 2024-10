V košickej zoo vybudujú chovné centrum pre vtáctvo a malé cicavce

Košice 29. októbra (TASR) - Zoologická záhrada (zoo) Košice začne v najbližších dňoch stavať nový objekt, slúžiť bude ako chovné centrum pre vtáctvo a malé cicavce. Drevenú typizovanú chatku bez hygienických zariadení a vykurovania tak vystrieda nová murovaná dvojpodlažná budova s plochou okolo 40 štvorcových metrov. Pre TASR to uviedla vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová.



Podľa jej slov pôjde o ďalší z objektov v časti takzvaných primátorských výbehov, ktoré zoo postavila pred 40 rokmi, teda v jej úplných začiatkoch. Spresnila, že objekt s názvom Reneta 2 vznikne v centrálnej časti zoo, ktorý slúžil na chov žeriavov, kazariek hrdzavých, husí vrchovských, ale najmä na odchov vtáčích mláďat.



"Jeho súčasťou bude prvýkrát na tomto úseku aj sociálny priestor pre personál. Táto investícia počíta tiež s infraštruktúrou, a to s vybudovaním plynovej a elektrickej prípojky, ale aj so žumpou," doplnila s tým, že súčasťou rekonštrukcie bude v ďalšej fáze aj úprava priľahlých expozičných výbehov. Ich prekrytím vznikne priestor, ktorý tu chovaným exemplárom poskytne väčší komfort.



Zoo využije na výstavbu vlastné zdroje. Projekt počíta s rozpočtom viac ako 170.000 eur. Stavenisko oficiálne odovzdali zhotoviteľovi minulý týždeň. "Nové centrum začnú užívať staronoví chovanci zoo už v nastávajúcej letnej sezóne," doplnila Malešová.