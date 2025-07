V košickej zoo vznikla najväčšia voliéra pre dravce

Košice 3. júla (TASR) - Zoologická záhrada Košice vstúpila do letnej sezóny s viacerými novinkami. Medzi tie najvýznamnejšie patrí najväčšia priechodná voliéra pre dravce na Slovensku, nové detské ihriská, opravené parkovisko a rozšírená ponuka programov pre deti. Ako vo štvrtok informovali zástupcovia zoo a mesta, pribudli aj noví obyvatelia, keďže od začiatku roka sa tu narodilo už 168 mláďat.



Najväčšou investíciou za posledné roky je novovybudovaná priechodná voliéra pre chránené eurázijské dravce v hodnote takmer 700.000 eur. Nachádza sa v severozápadnej časti areálu a financovaná bola najmä z rozpočtu mesta Košice. „Ide o najväčšiu dynamickú voliéru na Slovensku aj v Česku, jedinú priechodnú na Slovensku a zároveň najväčšiu stavbu v košickej zoo za posledných 30 rokov. Je výnimočná po technickej, chovateľskej aj zážitkovej stránke,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček.



Voliéra je v tvare eliptického valca, má zvládnuť aj silný vietor či sneženie. Zároveň je bezúdržbová, vyrobená z trvácnych materiálov. „Ľudia sa pohybujú po vyznačenom chodníku, odkiaľ môžu pozorovať dravé vtáky bez akejkoľvek bariéry. Voliéra zároveň spĺňa najprísnejšie parametre pre bezpečnosť a komfort zvierat aj návštevníkov,“ doplnil riaditeľ košickej zoo Erich Kočner.



Voliéra so svojím okolím zaberá vyše 420 štvorcových metrov, súčasťou výstavby boli aj rozsiahle terénne úpravy. Obývajú ju zákonom chránené haje tmavé a myšiak hôrny. „Haje tmavé sú naše pôvodné dravce, doteraz sme ich v zoo nechovali. Na Slovensku ich žije asi 50 párov. Okrem iného je o nich známe, že často okrádajú o potravu iné druhy vtákov, najmä dravce. Ďalším druhom je myšiak, ktorý v našej zoo dostal druhú šancu na život. Ide o hendikepovaného jedinca z voľnej prírody, ktorý prišiel o časť krídla pri strete s vysokonapäťovým elektrickým vedením,“ vysvetlil hlavný zoológ Patrik Pastorek.



V areáli záhrady otvorili dve nové detské ihriská za vyše 70.000 eur. Väčšie z nich, s rozlohou 200 štvorcových metrov, sa nachádza pri novej voliére. Druhé ihrisko je situované pri reštaurácii. Obe sú určené pre deti od troch rokov.



Košická zoo, ktorá je domovom pre takmer 2000 zvierat zastúpených v 350 druhoch, eviduje aj úspešnú chovateľskú sezónu. Od začiatku roka privítali 168 mláďat zo 48 rôznych druhov. „Medzi najzaujímavejšie prírastky patria štyri mláďatá líšky korzak, dve mláďatá kukabury - najväčšieho rybárika na svete. Z novozaložených stád sú to mláďatá vzácnej zebry bezhrivej, zubra európskeho a priamorožcov šabľorohých. Veľmi sa tešíme aj z prírastkov tučniakov, žeriavov stepných, ťavy dvojhrbej či mimoriadne obľúbených surikát vlnkavých,“ uviedol Pastorek.



Pre návštevníkov cestujúcich autom je pripravená obnovená parkovacia plocha pri vstupe do areálu. Mesto počíta s rekonštrukciou Kavečianskej cesty a rozšírením takzvaného esíčka. Oprava kolízneho úseku bude financovaná z eurofondov, štátneho rozpočtu a s osempercentným spolufinancovaním zo strany mesta. Stavebné práce, ktoré budú rozdelené na etapy, sa majú začať ešte počas letných prázdnin. „Chceme sa priblížiť všetkým návštevníkom a prilákať počas leta do zoo ľudí nielen z nášho regiónu, ale z celého Slovenska,“ uzavrel Polaček.